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При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918943703.html
При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель
При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:02
2023-12-29T13:02
специальная военная операция на украине
гольмовский
горловка
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин в поселке Гольмовский", - написал Приходько. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918867687.html
гольмовский
горловка
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гольмовский, горловка, украина, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Горловка, Украина, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель

Мэр Горловки: при обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из боеприпасов после обстрела Горловки
Один из боеприпасов после обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Один из боеприпасов после обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Обстрелом вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин в поселке Гольмовский", - написал Приходько.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Последствия обстрела жилого дома в Центрально-Городском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:25
 
Специальная военная операция на УкраинеГольмовскийГорловкаУкраинаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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