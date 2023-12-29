https://ria.ru/20231229/obstrel-1918943703.html
При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель
При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:02
2023-12-29T13:02
2023-12-29T13:02
специальная военная операция на украине
гольмовский
горловка
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин в поселке Гольмовский", - написал Приходько. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Горловка, Украина, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель
Мэр Горловки: при обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель