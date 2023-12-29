https://ria.ru/20231229/obstrel-1918943703.html

При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель

При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023

При обстреле поселка Гольмовский ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:02

2023-12-29T13:02

2023-12-29T13:02

специальная военная операция на украине

гольмовский

горловка

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин в поселке Гольмовский", - написал Приходько. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20231229/obstrel-1918867687.html

гольмовский

горловка

украина

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Дарья Буймова

гольмовский, горловка, украина, иван приходько, происшествия