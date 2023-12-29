https://ria.ru/20231229/obstrel-1918932541.html

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 29.12.2023

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска с утра обстреливают центр Горловки из артиллерии, за полчаса они выпустили 14 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:22

2023-12-29T12:22

2023-12-29T12:22

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают центр Горловки из артиллерии, за полчаса они выпустили 14 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что до 11.50 мск было выпущено еще 11 таких же снарядов по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина