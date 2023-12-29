https://ria.ru/20231229/obstrel-1918925853.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с начала суток выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:47

2023-12-29T11:47

2023-12-29T11:47

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска за пять минут с 11.10 выпустили еще семь снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231228/rozovka-1918859580.html

https://ria.ru/20231228/obstrel-1918812048.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк