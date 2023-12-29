https://ria.ru/20231229/obstrel-1918867687.html

Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.12.2023

Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 69 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T00:25

2023-12-29T00:25

2023-12-29T10:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 69 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 69 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 235 различных боеприпасов. Согласно информации СЦКК, за сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе девочки-подростка, повреждены 18 домостроений. Под огнем оказались Горловка, поселок Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 54 обстрела.

https://ria.ru/20231228/obstrel-1918836115.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка