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Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой - РИА Новости, 29.12.2023
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18:40 29.12.2023 (обновлено: 18:52 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/obezoruzhil-1919036421.html
Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой
Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой - РИА Новости, 29.12.2023
Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой
Участковый полиции из села Шишино Белгородской области в опасной ситуации выхватил гранату у нетрезвого мужчины, которую тот собирался привести в действие,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:40
2023-12-29T18:52
происшествия
белгородский район
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Участковый полиции из села Шишино Белгородской области в опасной ситуации выхватил гранату у нетрезвого мужчины, которую тот собирался привести в действие, сообщается на портале "МВД Медиа". "В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение, что в селе Шишино возле магазина находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Бахматов прибыл по указанному адресу. Увидев сотрудника, гражданин внезапно достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский среагировал мгновенно. Он обезоружил злоумышленника, задержал его и доложил о произошедшем в дежурную часть", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении. Она добавила, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъятый предмет специалисты из Росгвардии идентифицировали как ручную гранату Ф-1. В настоящее время проводится экспертиза, уточнила Волк. Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "Следователем ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Фигурант заключен под стражу", - подчеркнула представитель ведомства.
https://ria.ru/20231229/grabezh-1918971805.html
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происшествия, белгородский район, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Белгородский район, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой

Участковый из Белгородской области обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Участковый полиции из села Шишино Белгородской области в опасной ситуации выхватил гранату у нетрезвого мужчины, которую тот собирался привести в действие, сообщается на портале "МВД Медиа".
"В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение, что в селе Шишино возле магазина находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Бахматов прибыл по указанному адресу. Увидев сотрудника, гражданин внезапно достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский среагировал мгновенно. Он обезоружил злоумышленника, задержал его и доложил о произошедшем в дежурную часть", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.
Она добавила, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъятый предмет специалисты из Росгвардии идентифицировали как ручную гранату Ф-1. В настоящее время проводится экспертиза, уточнила Волк. Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"Следователем ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Фигурант заключен под стражу", - подчеркнула представитель ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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ПроисшествияБелгородский районИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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