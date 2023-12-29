https://ria.ru/20231229/obezoruzhil-1919036421.html
Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой
Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой - РИА Новости, 29.12.2023
Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой
Участковый полиции из села Шишино Белгородской области в опасной ситуации выхватил гранату у нетрезвого мужчины, которую тот собирался привести в действие,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:40
2023-12-29T18:40
2023-12-29T18:52
происшествия
белгородский район
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Участковый полиции из села Шишино Белгородской области в опасной ситуации выхватил гранату у нетрезвого мужчины, которую тот собирался привести в действие, сообщается на портале "МВД Медиа". "В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение, что в селе Шишино возле магазина находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Бахматов прибыл по указанному адресу. Увидев сотрудника, гражданин внезапно достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский среагировал мгновенно. Он обезоружил злоумышленника, задержал его и доложил о произошедшем в дежурную часть", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении. Она добавила, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъятый предмет специалисты из Росгвардии идентифицировали как ручную гранату Ф-1. В настоящее время проводится экспертиза, уточнила Волк. Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "Следователем ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Фигурант заключен под стражу", - подчеркнула представитель ведомства.
https://ria.ru/20231229/grabezh-1918971805.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородский район, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Белгородский район, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой
Участковый из Белгородской области обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой
БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости.
Участковый полиции из села Шишино Белгородской области в опасной ситуации выхватил гранату у нетрезвого мужчины, которую тот собирался привести в действие, сообщается на портале "МВД Медиа"
.
"В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение, что в селе Шишино возле магазина находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Бахматов прибыл по указанному адресу. Увидев сотрудника, гражданин внезапно достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский среагировал мгновенно. Он обезоружил злоумышленника, задержал его и доложил о произошедшем в дежурную часть", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.
Она добавила, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъятый предмет специалисты из Росгвардии идентифицировали как ручную гранату Ф-1. В настоящее время проводится экспертиза, уточнила Волк. Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"Следователем ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Фигурант заключен под стражу", - подчеркнула представитель ведомства.
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