https://ria.ru/20231229/obezoruzhil-1919036421.html

Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой

Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой - РИА Новости, 29.12.2023

Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой

Участковый полиции из села Шишино Белгородской области в опасной ситуации выхватил гранату у нетрезвого мужчины, которую тот собирался привести в действие,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:40

2023-12-29T18:40

2023-12-29T18:52

происшествия

белгородский район

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Участковый полиции из села Шишино Белгородской области в опасной ситуации выхватил гранату у нетрезвого мужчины, которую тот собирался привести в действие, сообщается на портале "МВД Медиа". "В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение, что в селе Шишино возле магазина находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Бахматов прибыл по указанному адресу. Увидев сотрудника, гражданин внезапно достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский среагировал мгновенно. Он обезоружил злоумышленника, задержал его и доложил о произошедшем в дежурную часть", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении. Она добавила, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъятый предмет специалисты из Росгвардии идентифицировали как ручную гранату Ф-1. В настоящее время проводится экспертиза, уточнила Волк. Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "Следователем ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Фигурант заключен под стражу", - подчеркнула представитель ведомства.

https://ria.ru/20231229/grabezh-1918971805.html

белгородский район

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происшествия, белгородский район, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)