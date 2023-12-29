https://ria.ru/20231229/obekt-1919048169.html

Генштаб Польши назвал залетевший с Украины объект российской ракетой

Генштаб Польши назвал залетевший с Украины объект российской ракетой - РИА Новости, 29.12.2023

Генштаб Польши назвал залетевший с Украины объект российской ракетой

Генеральный штаб Войска польского заявил, что идентифицировал влетевший со стороны Украины в воздушное пространство объект как российскую ракету, не предоставив РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T19:54

2023-12-29T19:54

2023-12-29T20:33

в мире

польша

украина

россия

нато

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596056847_109:138:1151:724_1920x0_80_0_0_203baeeb9524ab1484547874419336b3.jpg

ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Генеральный штаб Войска польского заявил, что идентифицировал влетевший со стороны Украины в воздушное пространство объект как российскую ракету, не предоставив дополнительных объяснений. Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Польский генштаб позднее бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской. Начальник генштаба ВС Польши Веслав Кукула отмечал, что "все указывает" на это, но он не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позднее отметил, что пока оперирует еще не проверенными данными. "Информируем, что в пятницу в 7.12 (9.12 мск) со стороны границы Украины дошло до нарушения польского воздушного пространства объектом, который через неполные три минуты покинул территорию Польши. Мы идентифицируем его как российскую крылатую ракету", - говорится в заявлении. При этом генштаб не предоставил никаких дополнительных объяснений или подтверждений этому заявлению.Генштаб также утверждает, что на протяжении всего полета через территорию Польши ракета отслеживалась радиолокационными системами, как польскими, так и польских союзников по НАТО. Кроме того, в готовности к применению находились системы ПВО.Также в район пересечения ракетой польского воздушного пространства были направлены самолеты F-16, которые патрулировали этот район. Кроме того, для проверки данных радиолокационных систем на место были направлены силы и средства сухопутных войск, ВВС, а также Войск территориальной обороны, говорится в заявлении.Тем не менее до сих пор в районе границы с Украиной с польской стороны ведется поисковая операция. По данным местной полиции, для это выделено около 200 человек личного состава.

https://ria.ru/20231229/bditelnost-1919033390.html

https://ria.ru/20231229/vozrozhdenie-1919011261.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, россия, нато, f-16