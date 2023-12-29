https://ria.ru/20231229/obekt-1918987951.html

В Польше пока не знают, упал ли неопознанный объект с Украины или улетел

В Польше пока не знают, упал ли неопознанный объект с Украины или улетел - РИА Новости, 29.12.2023

В Польше пока не знают, упал ли неопознанный объект с Украины или улетел

Залетевший в воздушное пространство Польши со стороны Украины "неопознанный объект" мог как упасть на территории страны, так и покинуть ее, заявил журналистам... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:03

2023-12-29T15:03

2023-12-29T15:04

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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Залетевший в воздушное пространство Польши со стороны Украины "неопознанный объект" мог как упасть на территории страны, так и покинуть ее, заявил журналистам пресс-секретарь оперативного командования Вооруженными силами Польши Яцек Горышевский. Ранее оперативное командование сообщило, что в пятницу утром "неопознанный воздушный объект" вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. "В настоящее время продолжаются интенсивные работы по выяснению подробностей, траектории полета, мы проверяем как данные наших радиолокационных систем, так и идут наземные поиски. Около 20 солдат участвуют в поисках на месте потери сигнала", - сказал Горышевский. "Этот объект или упал, или продолжал полет. Мы проверяем записи данных наших радаров, чтобы исключить или подтвердить ту или иную версию. Сигнал был потерян северо-восточнее Замостья. Там сейчас идут поиски, упал ли на нашу территорию неидентифицированный объект или возможен другой сценарий", - добавил он, отвечая на вопрос, мог ли объект покинуть воздушное пространство Польши.

https://ria.ru/20231228/polsha-1918745655.html

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в мире, польша, украина