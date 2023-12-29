https://ria.ru/20231229/obekt-1918986138.html

В небе над Польшей заметили длинный черный объект

В небе над Польшей заметили длинный черный объект - РИА Новости, 29.12.2023

В небе над Польшей заметили длинный черный объект

Черный объект длиной в 1-2 метра заметили очевидцы в небе над восточной частью Польши, сообщила глава гмины Комарув-Осада в Люблинском воеводстве на востоке... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:00

2023-12-29T15:00

2023-12-29T15:00

польша

анджей дуда

в мире

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ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Черный объект длиной в 1-2 метра заметили очевидцы в небе над восточной частью Польши, сообщила глава гмины Комарув-Осада в Люблинском воеводстве на востоке страны Веслава Сеньковская. Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Как заявил журналистам пресс-секретарь оперативного командования Яцек Горышевский, до сих пор "продолжаются интенсивные работы по выяснению подробностей, траектории полета" объекта, сигнал которого "был потерян северо-восточнее Замостья". "Сначала была тревога, звонили телефоны. Владелец сада говорил о черном объекте, длинной около одного-двух метров, летел низко, ниже самолета. У нас нет информации о том, чтобы он упал у нас. Я нахожусь в контакте со службами", - приводит ее слова портал onet.pl. "Утром около семи часов (09.00 мск) мы услышали громкий свист. Что-то пролетело и направилось в сторону полей", - указал другой местный житель. Президент Польши Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства страны.

https://ria.ru/20230520/raketa-1873113872.html

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польша, анджей дуда, в мире