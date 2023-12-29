В небе над Польшей заметили длинный черный объект
Очевидцы сообщили о полете над Польшей черного объекта длиной 1-2 метра
© AP Photo / Czarek SokolowskiCистема ПВО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Cистема ПВО в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Черный объект длиной в 1-2 метра заметили очевидцы в небе над восточной частью Польши, сообщила глава гмины Комарув-Осада в Люблинском воеводстве на востоке страны Веслава Сеньковская.
Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Как заявил журналистам пресс-секретарь оперативного командования Яцек Горышевский, до сих пор "продолжаются интенсивные работы по выяснению подробностей, траектории полета" объекта, сигнал которого "был потерян северо-восточнее Замостья".
"Сначала была тревога, звонили телефоны. Владелец сада говорил о черном объекте, длинной около одного-двух метров, летел низко, ниже самолета. У нас нет информации о том, чтобы он упал у нас. Я нахожусь в контакте со службами", - приводит ее слова портал onet.pl.
"Утром около семи часов (09.00 мск) мы услышали громкий свист. Что-то пролетело и направилось в сторону полей", - указал другой местный житель.
Президент Польши Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства страны.