https://ria.ru/20231229/novyy_god-1918993634.html

Российские политики рассказали, как встретят Новый год

Российские политики рассказали, как встретят Новый год - РИА Новости, 29.12.2023

Российские политики рассказали, как встретят Новый год

Российские политики и чиновники рассказали РИА Новости, что отметят наступление 2024 года в семейном кругу с наряженной елкой, бокалом шампанского,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:25

2023-12-29T15:25

2023-12-29T16:04

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские политики и чиновники рассказали РИА Новости, что отметят наступление 2024 года в семейном кругу с наряженной елкой, бокалом шампанского, традиционными для россиян новогодними салатами, но есть и те, кто встретит Новый год без застолий или посвятит праздники открытию для себя новых уголков страны. В кругу семьи и в Рождество Президент России Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год бокалом шампанского с близкими людьми, будут "разговоры на бытовые темы". Лидер "Справедливой России - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов планирует скромно отметить новогодние праздники в кругу семьи. В этом году, как и в прошлом, он считает это особенно важным, поскольку Россия ведёт специальную военную операцию, переживает непростые времена. "Поэтому сегодня не время для больших застолий, сегодня они абсолютно неуместны", - отметил Миронов. Во время длинных праздничных выходных политик долго отдыхать тоже не планирует, а в свободные часы намерен "много читать, гулять, а для физнагрузки ранним утром заниматься уборкой снега на даче". Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь тоже отметил, что Новый год - семейный праздник. "Все-таки для большинства людей домашний праздник… Все-таки всегда надежда появляется, я люблю этот праздник", - поделился он. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал агентству, что Новый год всегда празднует дома. Он отметил, что его самое любимое время в году 7-8 утра 1 января. По мнению министра, "лучше вообще ни одного дня нет". От новогодних застолий откажется и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова: она призналась, что ее семья не отмечает как таковой Новый год. "Поскольку идет Рождественский пост, новогоднего стола мы не накрываем. Саму новогоднюю ночь проводим на службе в церкви – в новолетие благодаришь Бога за прожитый год и молишься о следующем. Главный же праздник для нас - Рождество Христово", - рассказала детский омбудсмен. Рождественскую елку семья Львовой-Беловой украшает 5 января или уже в Сочельник. "Для меня Рождество - это волшебный праздник, рождественская сказка, как было в дореволюционной России. И так в нашей семье было заведено еще с моего детства", - рассказала она. Кандидаты в президенты от думских партийДепутат Госдумы и кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов рассказал РИА Новости, что хотел бы поехать отмечать Новый год домой в Сибирь, но придется остаться в Москве для решения вопросов с документами относительно выборов. "В силу того, что мы буквально вчера сдали документы по выборам президента, есть необходимость оставаться в Москве", - отметил он. Парламентарий отметил, что его старшая дочь прилетит в Москву с внуком. Кандидат отметил, что у него большая семья и без контакта с ней, хотя бы по телефону, Новый год не обойдется. Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков отметил, что для него Новый год - семейный праздник, который он отпразднует в Москве - дома с семьей. При этом депутат отметил, что в первых числах января уже выйдет на работу. "Будем дорабатывать президентскую программу и планировать поездки в регионы", - сказал он РИА Новости. Лидер ЛДПР и кандидат от партии на президентские выборы Леонид Слуцкий, в свою очередь, ранее отмечал, что в поле его внимания в ходе предвыборной кампании будет общение с людьми в регионах, при этом на вопрос о том, как парламентарий отметит Новый год предпочел сохранить интригу, сказав: "Скоро узнаете". Сенаторы познают страну и исполняют желанияПервый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров рассказал РИА Новости, что Новый год обычно встречает на даче, за городом. "Моя семья и семья сестры все вместе - дети, внуки, человек 15-16. Там же и остаемся на ночь. Елка во дворе, сами сделаем буквы "Z" и "V" и украсим ее", - рассказал он. Сенатор отметил, что специальных традиций нет, на столе обычная русская еда – холодец, селедка под шубой. По его словам, получат новогодние посылки и ребята на фронте, участникам спецоперации они будут направлены от региона - Еврейского автономного округа. Сам он принимает в этом активное участие. На вопрос, что политик хотел бы попросить у Деда Мороза, он отметил: "Здоровья для семьи и мира нам всем". Член оборонного комитета Совфеда Маргарита Павлова планирует встретить Новый год с семьей в своем регионе, в Челябинске. "Близкие люди рядом, елка, мандарины, письма Деду Морозу, все это важно", - сказала политик РИА Новости. По ее словам, сейчас такое время, когда нужно поддерживать друг друга. Многодетная мама также рассказала, что ее дети "пишут письма военным, которые находятся в зоне спецоперации". Сенатор также намерена использовать символику СВО в новогодних украшениях у себя дома. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин рассказал агентству, что обычно его семья празднует Новый год, собравшись вместе, однако в этом году планы другие. "В этом году я беру жену и улетаю в Тюмень встречать Новый год, а там проведу неделю. Мы едем в дом отдыха, взяли путёвки. Никогда в жизни не был в Тюмени… Познаю страну!... Пока не знаю, что там будет происходить, но мы определенно хотим в новое место", - поделился он своими планами на Новый год. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин рассказал агентству, что планирует встретить Новый год "в семье старшей дочери в Санкт-Петербурге". "Салат, телевизор, "Ирония судьбы, или с лёгким паром!" и прогулка по снежному Петербургу!" - улыбнулся он. Отвечая на вопрос, попросили ли его дети или внуки у Деда Мороза что-нибудь на Новый год, Башкин рассказал, что они всегда пишут письма, как все дети. Парламентарий добавил, что эта традиция в его семье соблюдается всегда, как и во всей России, при этом отметив, что он - "современный занятый дедушка". Наверное, "бабушка и дочь точно знают, что пожелала внучка", рассказал он. "Моя задача – исполнить!" - подчеркнул парламентарий.Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев рассказал, что всегда старается встречать Новый Год в кругу родных и близких. "Надеюсь, что и наступающий новогодний праздник не станет исключением: хотелось бы посидеть за новогодним столом в кругу своей семьи (жены, сыновей и их семей). Планирую поэтому поехать в Воронеж. На столе будут традиционный Оливье, селёдка под шубой, другие закуски и салаты, шампанское. То есть то, с чем традиционно советские и русские люди и привыкли встречать Новый год", - сказал Бондарев РИА Новости.По словам сенатора, елку по традиции нарядит жена. "Люблю стеклянные старинные игрушки, но интересно выглядит и идея докупить новогодних ёлочных небьющихся игрушек с символикой Z и V. Очень хорошо, что у нас даже через это ощущается поддержка СВО и наших ребят, воюющих на передовой", - отметил политик."Также в новогоднюю ночь загадаю желание, а какое не скажу, а то не сбудется", - добавил Бондарев.

https://ria.ru/20231229/putin-1918947708.html

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https://ria.ru/20231229/obychai-1915598141.html

https://ria.ru/20231229/kanikuly-1890956524.html

https://ria.ru/20231228/filmy-1916480492.html

https://ria.ru/20231229/peskov-1918946449.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, новый год, сергей миронов, мария львова-белова, владимир путин, николай харитонов, александр башкин, маргарита павлова (политик), григорий карасин, владимир джабаров, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), геннадий зюганов