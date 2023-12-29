Рейтинг@Mail.ru
Временный поверенный заявил о голословных обвинениях в ноте МИД Польши - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 29.12.2023 (обновлено: 00:58 30.12.2023)
https://ria.ru/20231229/nota-1919066712.html
Временный поверенный заявил о голословных обвинениях в ноте МИД Польши
Временный поверенный заявил о голословных обвинениях в ноте МИД Польши - РИА Новости, 30.12.2023
Временный поверенный заявил о голословных обвинениях в ноте МИД Польши
Варшава не предоставила никаких доказательств по поводу залетевшей с Украины ракеты, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-29T23:05
2023-12-30T00:58
в мире
польша
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734734395_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_c624e47c11124e6ea86b60a73203a97f.jpg
ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Варшава не предоставила никаких доказательств по поводу залетевшей с Украины ракеты, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш после вызова в МИД республики.&quot;Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект, который польскими специалистами был идентифицирован как российская маневрирующая ракета&quot;, — рассказал он.Ордаш отметил, что никаких доказательств польская сторона не привела. На просьбу документально подтвердить содержащуюся в ноте информацию ему ответили отказом. Дипломат подчеркнул, что Москва не будет давать объяснений по этому инциденту, пока Варшава не предъявит конкретные аргументы.Ранее МИД Польши вручил Ордашу ноту с требованием "объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий".Сегодня Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.Президент республики Анджей Дуда созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем из-за инцидента и назначил срочное совещание с военным руководством страны.Позднее начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. По его словам, "все указывает" на это. При этом Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позже уточнил, что пока использует еще не проверенные сведения.Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с постсоветской республикой, упала ракета, погибли два человека.
https://ria.ru/20231229/obekt-1918987951.html
https://ria.ru/20231228/shok-1918619400.html
https://ria.ru/20231229/pomosch-1919055499.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734734395_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_6715556af18d2f560276e843fe9ff55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия
В мире, Польша, Украина, Россия
Временный поверенный заявил о голословных обвинениях в ноте МИД Польши

Ордаш: Польша отказалась доказывать принадлежность России прилетевшей ракеты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Варшава не предоставила никаких доказательств по поводу залетевшей с Украины ракеты, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш после вызова в МИД республики.
«

"Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект, который польскими специалистами был идентифицирован как российская маневрирующая ракета", — рассказал он.

Вертолеты ВС Польши - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Польше пока не знают, упал ли неопознанный объект с Украины или улетел
Вчера, 15:03
Ордаш отметил, что никаких доказательств польская сторона не привела. На просьбу документально подтвердить содержащуюся в ноте информацию ему ответили отказом. Дипломат подчеркнул, что Москва не будет давать объяснений по этому инциденту, пока Варшава не предъявит конкретные аргументы.
Ранее МИД Польши вручил Ордашу ноту с требованием "объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий".
Сегодня Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"Сошли с ума". Заявление Польши о России вызвало шок в Сети
28 декабря, 09:09
Президент республики Анджей Дуда созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем из-за инцидента и назначил срочное совещание с военным руководством страны.
Позднее начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. По его словам, "все указывает" на это. При этом Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позже уточнил, что пока использует еще не проверенные сведения.
Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с постсоветской республикой, упала ракета, погибли два человека.
Польша - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой
Вчера, 20:50
 
В миреПольшаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала