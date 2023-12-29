https://ria.ru/20231229/nota-1919066712.html

Временный поверенный заявил о голословных обвинениях в ноте МИД Польши

Временный поверенный заявил о голословных обвинениях в ноте МИД Польши - РИА Новости, 30.12.2023

Временный поверенный заявил о голословных обвинениях в ноте МИД Польши

Варшава не предоставила никаких доказательств по поводу залетевшей с Украины ракеты, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-29T23:05

2023-12-29T23:05

2023-12-30T00:58

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ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Варшава не предоставила никаких доказательств по поводу залетевшей с Украины ракеты, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш после вызова в МИД республики."Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект, который польскими специалистами был идентифицирован как российская маневрирующая ракета", — рассказал он.Ордаш отметил, что никаких доказательств польская сторона не привела. На просьбу документально подтвердить содержащуюся в ноте информацию ему ответили отказом. Дипломат подчеркнул, что Москва не будет давать объяснений по этому инциденту, пока Варшава не предъявит конкретные аргументы.Ранее МИД Польши вручил Ордашу ноту с требованием "объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий".Сегодня Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.Президент республики Анджей Дуда созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем из-за инцидента и назначил срочное совещание с военным руководством страны.Позднее начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. По его словам, "все указывает" на это. При этом Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позже уточнил, что пока использует еще не проверенные сведения.Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с постсоветской республикой, упала ракета, погибли два человека.

https://ria.ru/20231229/obekt-1918987951.html

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