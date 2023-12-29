https://ria.ru/20231229/nomera-1918901330.html

Чернышенко заявил о росте номерного фонда в российских отелях

Чернышенко заявил о росте номерного фонда в российских отелях - РИА Новости, 29.12.2023

Чернышенко заявил о росте номерного фонда в российских отелях

Количество номеров в классифицированных отелях России за последние четыре года увеличилось на 153 тысячи, или 20,7%, до 896,5 тысячи, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:39

2023-12-29T09:39

2023-12-29T09:39

туризм

новости - туризм

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество номеров в классифицированных отелях России за последние четыре года увеличилось на 153 тысячи, или 20,7%, до 896,5 тысячи, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы начали инвестировать в свои собственные средства размещения, и если в начале работы правительства Михаила Мишустина (с 2020 года – ред.) у нас было порядка 743 тысяч гостиничных номеров, то уже на сегодня, благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", у нас порядка 896,5 тысячи", - сказал Чернышенко. Он также отметил рост турпотока по России и, в частности, на Алтай, который, по данным вице-премьера, за последний год прибавил 152%. "Все это благодаря курорту "Манжерок" и другим, которые вокруг него начали создаваться. Хотя раньше это была экзотика слабодостижимая, а теперь есть все условия для того, чтобы туда поехать", - подчеркнул Чернышенко. Вице-премьер также отметил популярность Карелии среди туристов, рост турпотока в регион за год составил более 70%. "Активно развиваются курорты Северного Кавказа. Самый динамичный регион, растущий по туризму – Дагестан. Это невероятно гостеприимный регион, я сам люблю туда приезжать. Многие другие направления также говорят о том, что наш внутренний туризм развивается", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20231229/tury-1918722770.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, дмитрий чернышенко