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Чернышенко заявил о росте номерного фонда в российских отелях - РИА Новости, 29.12.2023
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Туризм
 
09:39 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/nomera-1918901330.html
Чернышенко заявил о росте номерного фонда в российских отелях
Чернышенко заявил о росте номерного фонда в российских отелях - РИА Новости, 29.12.2023
Чернышенко заявил о росте номерного фонда в российских отелях
Количество номеров в классифицированных отелях России за последние четыре года увеличилось на 153 тысячи, или 20,7%, до 896,5 тысячи, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:39
2023-12-29T09:39
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество номеров в классифицированных отелях России за последние четыре года увеличилось на 153 тысячи, или 20,7%, до 896,5 тысячи, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы начали инвестировать в свои собственные средства размещения, и если в начале работы правительства Михаила Мишустина (с 2020 года – ред.) у нас было порядка 743 тысяч гостиничных номеров, то уже на сегодня, благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", у нас порядка 896,5 тысячи", - сказал Чернышенко. Он также отметил рост турпотока по России и, в частности, на Алтай, который, по данным вице-премьера, за последний год прибавил 152%. "Все это благодаря курорту "Манжерок" и другим, которые вокруг него начали создаваться. Хотя раньше это была экзотика слабодостижимая, а теперь есть все условия для того, чтобы туда поехать", - подчеркнул Чернышенко. Вице-премьер также отметил популярность Карелии среди туристов, рост турпотока в регион за год составил более 70%. "Активно развиваются курорты Северного Кавказа. Самый динамичный регион, растущий по туризму – Дагестан. Это невероятно гостеприимный регион, я сам люблю туда приезжать. Многие другие направления также говорят о том, что наш внутренний туризм развивается", - сказал Чернышенко.
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новости - туризм, дмитрий чернышенко
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко заявил о росте номерного фонда в российских отелях

Чернышенко: число номеров в отелях России за 4 года выросло почти на 21%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество номеров в классифицированных отелях России за последние четыре года увеличилось на 153 тысячи, или 20,7%, до 896,5 тысячи, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы начали инвестировать в свои собственные средства размещения, и если в начале работы правительства Михаила Мишустина (с 2020 года – ред.) у нас было порядка 743 тысяч гостиничных номеров, то уже на сегодня, благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", у нас порядка 896,5 тысячи", - сказал Чернышенко.
Он также отметил рост турпотока по России и, в частности, на Алтай, который, по данным вице-премьера, за последний год прибавил 152%. "Все это благодаря курорту "Манжерок" и другим, которые вокруг него начали создаваться. Хотя раньше это была экзотика слабодостижимая, а теперь есть все условия для того, чтобы туда поехать", - подчеркнул Чернышенко.
Вице-премьер также отметил популярность Карелии среди туристов, рост турпотока в регион за год составил более 70%. "Активно развиваются курорты Северного Кавказа. Самый динамичный регион, растущий по туризму – Дагестан. Это невероятно гостеприимный регион, я сам люблю туда приезжать. Многие другие направления также говорят о том, что наш внутренний туризм развивается", - сказал Чернышенко.
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