https://ria.ru/20231229/nechaev-1918918231.html

Сергей Нечаев: антироссийский курс создает Берлину комплекс проблем

Сергей Нечаев: антироссийский курс создает Берлину комплекс проблем - РИА Новости, 29.12.2023

Сергей Нечаев: антироссийский курс создает Берлину комплекс проблем

Совокупный объем помощи Киеву со стороны Берлина с момента начала специальной военной операции достиг уже 28 миллиардов евро. Несмотря на острый кризис в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:30

2023-12-29T12:30

2023-12-29T12:30

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Совокупный объем помощи Киеву со стороны Берлина с момента начала специальной военной операции достиг уже 28 миллиардов евро. Несмотря на острый кризис в стране, Германия готова выделить в 2024 году еще восемь миллиардов евро. Все это не приближает окончание конфликта, а лишь затягивает его, считает российский посол в Берлине Сергей Нечаев. Об антироссийских настроениях в политических кругах ФРГ, предпосылках для возобновления деловых отношений между российской и германской стороной, а также о ходе расследования теракта на "Северных потоках" дипломат рассказал в интервью РИА Новости.– В случае снятия антироссийских санкций, как скоро, по вашему мнению, произойдет возобновление деловых отношений между Москвой и Берлином? Есть ли шанс на их восстановление в полном объеме? Остались ли какие-либо официальные контакты между сторонами сегодня?– Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Наоборот, брюссельская бюрократия отчаянно согласовывает пакет за пакетом и останавливаться, похоже, не собирается. При этом идеи, как наказать нашу страну, постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта все нет. Да и не будет. Экономика России не только не "порвана в клочья", как фантазировали недоброжелатели, а демонстрирует уверенный рост, в отличие от экономики той же Германии, других западных стран. Президент России Владимир Владимирович Путин недавно приводил убедительные цифры на этот счет.Санкции никогда не были нашим выбором. Поэтому, разумеется, мы не исключаем возобновления взаимовыгодных деловых связей в перспективе, если это будет отвечать нашим интересам. Но тут надо понимать, что рыночные ниши, которые недальновидно покинул европейский бизнес, быстро заняли конкуренты, прежде всего наши отечественные экономоператоры, и так просто от своих преимуществ они не откажутся. К слову, именно поэтому немецкие компании, несмотря на политическое давление, так неохотно уходят из России, где они десятилетиями зарабатывали, и довольно неплохо.Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны. Это тоже не наш выбор.– Видите ли вы предпосылки снижения военной помощи Киеву со стороны Берлина? Сохраняют ли в Берлине готовность помогать Киеву "столько, сколько потребуется"? Верят ли германские политики по-прежнему в то, что у Украины есть шанс на победу?– Берлин оказывает Киеву максимально широкое содействие и готов продолжать его. Совокупный объем помощи ФРГ с момента начала СВО достиг 28 миллиардов евро. Стоимость военного экспорта на Украину только в 2023 году превысила четыре миллиарда евро. Применительно к 2024 году речь ведется о выделении уже восьми миллиардов евро, и это – несмотря на острый бюджетный кризис в стране и урезание многих социальных программ. Так что о снижении военной помощи Берлином говорить преждевременно. По объемам военного содействия киевскому режиму ФРГ занимает второе место после США.Разумеется, это не приближает окончание конфликта, а лишь затягивает его. Тем не менее, как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Владимирович Путин, все поставленные в рамках СВО цели и задачи будут выполнены. Ни оружие, ни деньги Запада хода спецоперации не изменят. Как показал ход боевых действий, никакого "вундерваффе", способного кардинально изменить ситуацию на поле боя, будь то тяжелые танки, системы ПВО, РСЗО или гаубицы, у Запада не существует. Вооруженные силы России, наша оборонная промышленность быстро адаптируются к новым вызовам и всегда находят эффективный ответ.Верят ли германские политики в победу Украины? Уверен, что таковых все меньше и меньше. Но покинуть парадигму "смены эпох" и нанесения России "стратегического поражения" им пока не под силу.– Видите ли вы изменения настроений в Берлине по отношению к России? Снизилось ли количество русофобских проявлений?– Антироссийские настроения в политических кругах ФРГ по-прежнему доминируют. Любые попытки прорвать русофобский консенсус местных элит встречаются в штыки, приравниваются к пропаганде и обслуживанию интересов Кремля. За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции. Одобрение действий России приравнивается к уголовному преступлению. Вместе с тем усталость общества от украинского конфликта очевидна. Многим давно понятно, чьим интересам отвечает столь плотная вовлеченность в него со стороны Берлина.Дискриминация соотечественников, к сожалению, присутствует. Конечно, ее масштабы несопоставимы с беспрецедентным всплеском русофобии весной-летом 2022 года. Сейчас она приобрела, скорее, латентный характер. Тем не менее, россияне продолжают сталкиваться с различными ограничениями. Достаточно упомянуть случаи противоправного изъятия германской таможней зарегистрированных в России автомобилей под абсурдным предлогом, будто они способны принести доход, который будет использоваться для дестабилизации ситуации на Украине. В конце года к запретным товарам добавились и рождественские посылки из России.Со своей стороны предпринимаем усилия для помощи пострадавшим, оказываем им консульско-правовую и консультационную поддержку.– Есть ли какие-то подвижки в расследовании терактов на газопроводах "Северный поток"? Контактирует ли ФРГ по этому поводу с российской стороной?– Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности. Трудно поверить, что, имея в своем распоряжении самые современные средства разведки и технической экспертизы, есовцы оказались не в состоянии более чем за год раскрыть произошедший у них под носом теракт против стратегической европейской инфраструктуры. Вместо этого через СМИ вбрасываются откровенно абсурдные, даже смехотворные сценарии.Мы с таким подходом мириться не намерены. Продолжим настаивать на проведении максимально открытого, деполитизированного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов, главным пострадавшим от которого, наряду с Россией, стала сама Германия, ее экономика.– Насколько ФРГ сегодня самостоятельна в своих решениях? Иногда складывается ощущение, что германские власти действуют не в интересах своей страны, а по указке других игроков.– Очевидно, что антироссийский курс не отвечает интересам Германии и создает для нее целый комплекс проблем. Помимо бессмысленного разрушения возводившегося десятилетиями уникального каркаса двустороннего сотрудничества, речь идет об ухудшении экономической конъюнктуры, снижении покупательной способности немецких граждан, инфляционном, энергетическом, бюджетном кризисах, бегстве энергоемких промышленных производств за рубеж. Стабильные поставки российских энергоресурсов всегда были одним из факторов, обеспечивавших конкурентоспособность и экономическое процветание ФРГ, однако Берлин, руководствуясь политической конъюнктурой, сам лишил себя этого стратегического преимущества. Безоглядная поддержка коррумпированного киевского режима в рамках пресловутой "солидарности" ведет к значительным издержкам, которые негативно отражаются на благосостоянии немецких граждан.– В марте 2024 года пройдут выборы президента России. Ведется ли подготовка к голосованию в ФРГ? Как планируется организовать работу с учетом решения Берлина о закрытии генконсульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне? Планируется ли введение дополнительных мер безопасности?– Подготовка к организации и проведению в ФРГ голосования на выборах президента Российской Федерации – центральная задача российских диппредставительств за рубежом. В связи с беспрецедентным решением германской стороны закрыть четыре из пяти российских консульских учреждений, избирательные участки будут развернуты на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне. Примем все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей и сотрудников.– Канцлер ФРГ Шольц некоторое время назад заявил, что это Россия прекратила поставки газа в Европу. Как вы считаете, насколько в германском обществе верят таким утверждениям?– Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. С этим невозможно спорить. Отказ от поставок российских энергоносителей – выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался. Что касается поставок газа, то президент России неоднократно говорил о возможности запуска уцелевшей трубы "Северного потока 2", если Германия проявит к этому интерес. Некоторые германские политики, казалось бы, и не против. Но в ответ – тишина официоза. Выводы делайте сами.

https://ria.ru/20231228/sanktsii-1918816470.html

https://ria.ru/20231220/ukraina-1916854742.html

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, сергей нечаев (дипломат), россия, германия, берлин (город), северный поток, северный поток — 2