https://ria.ru/20231229/navodnenie-1918996758.html

Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении

Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении - РИА Новости, 29.12.2023

Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении

Почти вся немецкая федеральная земля Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной, заявила радио Deutschlandfunk... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:40

2023-12-29T15:40

2023-12-29T15:41

в мире

нижняя саксония

германия

саксония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Почти вся немецкая федеральная земля Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной, заявила радио Deutschlandfunk глава МВД региона Даниэла Беренс. Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановились, но лишь чтобы возобновиться в пятницу. "Почти вся земля Нижняя Саксония находится под водой. Ситуация у нас очень напряженная", - заявила Беренс. Она также осудила людей, оскорбляющих оперативные службы за их действия и ворующих мешки с песком, используемые для укрепления дамб. "Если дамба не укреплена, то уже нет смысла защищать дома", - заявила Беренс, комментируя соответствующие заявления пожарных служб. В целом, ситуация в Нижней Саксонии в пятницу только осложнилась: особое беспокойство, по данным Bild, вызывает состояние трех дамб: вблизи Меппена, Фердена и Лилиенталя, где позавчера уже были зафиксированы течи. С другой стороны, за сутки ситуация несколько улучшилась в Саксонии и, в частности, Дрездене, где исторический центр находился под угрозой подтопления.

https://ria.ru/20231225/navodnenie-1918043423.html

https://ria.ru/20231225/navodneniya-1917933249.html

нижняя саксония

германия

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нижняя саксония, германия, саксония