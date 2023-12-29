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Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении
Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении - РИА Новости, 29.12.2023
Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении
Почти вся немецкая федеральная земля Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной, заявила радио Deutschlandfunk... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:40
2023-12-29T15:40
2023-12-29T15:41
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Почти вся немецкая федеральная земля Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной, заявила радио Deutschlandfunk глава МВД региона Даниэла Беренс. Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановились, но лишь чтобы возобновиться в пятницу. "Почти вся земля Нижняя Саксония находится под водой. Ситуация у нас очень напряженная", - заявила Беренс. Она также осудила людей, оскорбляющих оперативные службы за их действия и ворующих мешки с песком, используемые для укрепления дамб. "Если дамба не укреплена, то уже нет смысла защищать дома", - заявила Беренс, комментируя соответствующие заявления пожарных служб. В целом, ситуация в Нижней Саксонии в пятницу только осложнилась: особое беспокойство, по данным Bild, вызывает состояние трех дамб: вблизи Меппена, Фердена и Лилиенталя, где позавчера уже были зафиксированы течи. С другой стороны, за сутки ситуация несколько улучшилась в Саксонии и, в частности, Дрездене, где исторический центр находился под угрозой подтопления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нижняя саксония, германия, саксония
В мире, Нижняя Саксония, Германия, Саксония
Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении
Глава МВД Нижней Саксонии заявила, что почти весь регион под водой
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Почти вся немецкая федеральная земля Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной, заявила радио Deutschlandfunk глава МВД региона Даниэла Беренс.
Германия
в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановились, но лишь чтобы возобновиться в пятницу.
В Германии из-за наводнения эвакуировали коммуну
"Почти вся земля Нижняя Саксония находится под водой. Ситуация у нас очень напряженная", - заявила Беренс.
Она также осудила людей, оскорбляющих оперативные службы за их действия и ворующих мешки с песком, используемые для укрепления дамб. "Если дамба не укреплена, то уже нет смысла защищать дома", - заявила Беренс, комментируя соответствующие заявления пожарных служб.
В целом, ситуация в Нижней Саксонии в пятницу только осложнилась: особое беспокойство, по данным Bild, вызывает состояние трех дамб: вблизи Меппена, Фердена и Лилиенталя, где позавчера уже были зафиксированы течи.
С другой стороны, за сутки ситуация несколько улучшилась в Саксонии
и, в частности, Дрездене
, где исторический центр находился под угрозой подтопления.
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