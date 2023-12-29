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Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении - РИА Новости, 29.12.2023
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15:40 29.12.2023 (обновлено: 15:41 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/navodnenie-1918996758.html
Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении
Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении - РИА Новости, 29.12.2023
Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении
Почти вся немецкая федеральная земля Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной, заявила радио Deutschlandfunk... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:40
2023-12-29T15:41
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Почти вся немецкая федеральная земля Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной, заявила радио Deutschlandfunk глава МВД региона Даниэла Беренс. Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановились, но лишь чтобы возобновиться в пятницу. "Почти вся земля Нижняя Саксония находится под водой. Ситуация у нас очень напряженная", - заявила Беренс. Она также осудила людей, оскорбляющих оперативные службы за их действия и ворующих мешки с песком, используемые для укрепления дамб. "Если дамба не укреплена, то уже нет смысла защищать дома", - заявила Беренс, комментируя соответствующие заявления пожарных служб. В целом, ситуация в Нижней Саксонии в пятницу только осложнилась: особое беспокойство, по данным Bild, вызывает состояние трех дамб: вблизи Меппена, Фердена и Лилиенталя, где позавчера уже были зафиксированы течи. С другой стороны, за сутки ситуация несколько улучшилась в Саксонии и, в частности, Дрездене, где исторический центр находился под угрозой подтопления.
https://ria.ru/20231225/navodnenie-1918043423.html
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в мире, нижняя саксония, германия, саксония
В мире, Нижняя Саксония, Германия, Саксония
Глава МВД немецкой земли Нижняя Саксония рассказала о наводнении

Глава МВД Нижней Саксонии заявила, что почти весь регион под водой

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Почти вся немецкая федеральная земля Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной, заявила радио Deutschlandfunk глава МВД региона Даниэла Беренс.
Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановились, но лишь чтобы возобновиться в пятницу.
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"Почти вся земля Нижняя Саксония находится под водой. Ситуация у нас очень напряженная", - заявила Беренс.
Она также осудила людей, оскорбляющих оперативные службы за их действия и ворующих мешки с песком, используемые для укрепления дамб. "Если дамба не укреплена, то уже нет смысла защищать дома", - заявила Беренс, комментируя соответствующие заявления пожарных служб.
В целом, ситуация в Нижней Саксонии в пятницу только осложнилась: особое беспокойство, по данным Bild, вызывает состояние трех дамб: вблизи Меппена, Фердена и Лилиенталя, где позавчера уже были зафиксированы течи.
С другой стороны, за сутки ситуация несколько улучшилась в Саксонии и, в частности, Дрездене, где исторический центр находился под угрозой подтопления.
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