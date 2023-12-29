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Чернышенко рассказал о нацпроекте "Развитие беспилотных средств транспорта" - РИА Новости, 29.12.2023
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09:36 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/natsproekt-1918900802.html
Чернышенко рассказал о нацпроекте "Развитие беспилотных средств транспорта"
Чернышенко рассказал о нацпроекте "Развитие беспилотных средств транспорта" - РИА Новости, 29.12.2023
Чернышенко рассказал о нацпроекте "Развитие беспилотных средств транспорта"
Национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта" запустят в 2024 году, он поможет достичь технологического суверенитета в области создания... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:36
2023-12-29T09:36
дмитрий чернышенко
экономика
технологии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта" запустят в 2024 году, он поможет достичь технологического суверенитета в области создания беспилотников, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Для развития этих технологий, по поручению президента в следующем году будет создан новый национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта". В рамках этого проекта как раз и разрабатывается большое количество технологий, которые позволят России быть, ну, скажем так, достичь уровня технологического суверенитета в области создания беспилотников. В том числе, и летающих", - сказал Чернышенко. Он отметил, что оборонная промышленность является драйвером для развития многих технологий, но правительство фокусируется на создании технологий, которые были бы нужны экономике и гражданским технологиям.
https://ria.ru/20230921/putin-1897888310.html
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дмитрий чернышенко, экономика, технологии
Дмитрий Чернышенко, Экономика, Технологии
Чернышенко рассказал о нацпроекте "Развитие беспилотных средств транспорта"

Чернышенко: проект "Развитие беспилотных средств транспорта" запустят в 2024 г

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта" запустят в 2024 году, он поможет достичь технологического суверенитета в области создания беспилотников, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Для развития этих технологий, по поручению президента в следующем году будет создан новый национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта". В рамках этого проекта как раз и разрабатывается большое количество технологий, которые позволят России быть, ну, скажем так, достичь уровня технологического суверенитета в области создания беспилотников. В том числе, и летающих", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что оборонная промышленность является драйвером для развития многих технологий, но правительство фокусируется на создании технологий, которые были бы нужны экономике и гражданским технологиям.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт
21 сентября, 20:55
 
Дмитрий ЧернышенкоЭкономикаТехнологии
 
 
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