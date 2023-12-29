https://ria.ru/20231229/natsproekt-1918900802.html

Чернышенко рассказал о нацпроекте "Развитие беспилотных средств транспорта"

Чернышенко рассказал о нацпроекте "Развитие беспилотных средств транспорта" - РИА Новости, 29.12.2023

Чернышенко рассказал о нацпроекте "Развитие беспилотных средств транспорта"

Национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта" запустят в 2024 году, он поможет достичь технологического суверенитета в области создания... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:36

2023-12-29T09:36

2023-12-29T09:36

дмитрий чернышенко

экономика

технологии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта" запустят в 2024 году, он поможет достичь технологического суверенитета в области создания беспилотников, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Для развития этих технологий, по поручению президента в следующем году будет создан новый национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта". В рамках этого проекта как раз и разрабатывается большое количество технологий, которые позволят России быть, ну, скажем так, достичь уровня технологического суверенитета в области создания беспилотников. В том числе, и летающих", - сказал Чернышенко. Он отметил, что оборонная промышленность является драйвером для развития многих технологий, но правительство фокусируется на создании технологий, которые были бы нужны экономике и гражданским технологиям.

https://ria.ru/20230921/putin-1897888310.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, экономика, технологии