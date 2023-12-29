https://ria.ru/20231229/nato-1918925428.html

Экс-командующий силами НАТО назвал связи с Генштабом России ценными

Экс-командующий силами НАТО назвал связи с Генштабом России ценными - РИА Новости, 29.12.2023

Экс-командующий силами НАТО назвал связи с Генштабом России ценными

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил в статье для агентства Блумберг, что чрезвычайно важно иметь... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:46

2023-12-29T11:46

2023-12-29T11:46

россия

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

николай макаров

нато

в мире

сша

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил в статье для агентства Блумберг, что чрезвычайно важно иметь возможность быстро взаимодействовать с другими странами по ключевым глобальным проблемам, вспомнив частые "ценные" консультации со своим российским коллегой, бывшим главой генштаба ВС РФ генералом армии Николаем Макаровым. "Способность быстро взаимодействовать по ключевым глобальным проблемам на стратегическом уровне чрезвычайно важна. Когда я был верховным главнокомандующим НАТО, я часто консультировался со своим российским коллегой генералом Николаем Макаровым", - написал Ставридис. По его словам, вместе с российским коллегой они обсуждали стратегические последствия действий США в Ираке и Афганистане, противоракетную оборону НАТО, пиратство в Сомали, терроризм и незаконный оборот наркотиков. "Это были ценные беседы, которые привели к разумному сотрудничеству, а иногда и к (обмену) разведданными, оказавшимися полезными", - добавил Ставридис. В июле чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил в интервью РИА Новости, что контакты между НАТО и Россией в настоящее время не осуществляются, однако канал связи на случай необходимости остается открытым.

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

россия

сша

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Кирилл Волков

россия, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), николай макаров, нато, в мире, сша