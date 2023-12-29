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Суд рассмотрит приостановку работы "Мутабора" из-за санитарных нарушений - РИА Новости, 29.12.2023
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22:31 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/mutabor-1919064358.html
Суд рассмотрит приостановку работы "Мутабора" из-за санитарных нарушений
Суд рассмотрит приостановку работы "Мутабора" из-за санитарных нарушений - РИА Новости, 29.12.2023
Суд рассмотрит приостановку работы "Мутабора" из-за санитарных нарушений
Лефортовский суд Москвы 9 января рассмотрит вопрос о приостановке работы столичного клуба "Мутабор" из-за обвинений в нарушении санитарно-эпидемиологических... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T22:31
2023-12-29T22:31
происшествия
россия
москва
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 9 января рассмотрит вопрос о приостановке работы столичного клуба "Мутабор" из-за обвинений в нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступил материал в отношении ООО "Арт центр" по ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению"", - сказали в суде. В инстанции отметили, что судебное заседание состоится 9 января в 10.00. Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, арестован на 15 суток. Также его от штрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в РФ). Кроме этого, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20231227/mutabor-1918550389.html
https://ria.ru/20231229/shtraf-1919040225.html
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происшествия, россия, москва, анастасия ивлеева
Происшествия, Россия, Москва, Анастасия Ивлеева
Суд рассмотрит приостановку работы "Мутабора" из-за санитарных нарушений

Суд рассмотрит вопрос приостановки работы "Мутабора" из-за санитарных нарушений

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 9 января рассмотрит вопрос о приостановке работы столичного клуба "Мутабор" из-за обвинений в нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступил материал в отношении ООО "Арт центр" по ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению"", - сказали в суде.
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Клуб "Мутабор" отменил новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой
27 декабря, 19:17
В инстанции отметили, что судебное заседание состоится 9 января в 10.00.
Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, арестован на 15 суток. Также его от штрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в РФ).
Кроме этого, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Судебное решение по скандальной вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки"
Вчера, 19:03
 
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