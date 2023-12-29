https://ria.ru/20231229/murashko-1918866376.html

Мурашко порекомендовал носить маски в период подъема заболеваемости ОРВИ

Мурашко порекомендовал носить маски в период подъема заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 29.12.2023

Мурашко порекомендовал носить маски в период подъема заболеваемости ОРВИ

Носить маски следует в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями, в местах массового скопления людей есть шанс заразиться ими, а это потенциально... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T00:07

2023-12-29T00:07

2023-12-29T00:07

россия

общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Носить маски следует в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями, в местах массового скопления людей есть шанс заразиться ими, а это потенциально испорченные праздники, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Будьте здоровы в новогоднюю ночь. Носите маску в период подъёма заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что если человек чувствует недомогание и признаки острого респираторного вирусного заболевания, нужно надевать маску и не забывать менять её раз в час. Зимой, в период подъёма заболеваемости ОРВИ, гриппом, ковидом, важно защитить своё здоровье и здоровье окружающих от заражения, подчеркнул министр. Для этого в том числе важно мыть руки - этот элемент гигиены помогает уменьшить риск передачи патогенов, которые могут находиться на поверхностях, пояснил Мурашко.

https://ria.ru/20231227/koronavirus-1918386127.html

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россия, общество, михаил мурашко