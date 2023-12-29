https://ria.ru/20231229/mpt-1918843918.html

Ефимов: город удвоил результаты по программе создания МПТ в 2023 году

Ефимов: город удвоил результаты по программе создания МПТ в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2023

Ефимов: город удвоил результаты по программе создания МПТ в 2023 году

Порядка 1,5 млн кв. м коммерческих объектов построят в Москве в рамках соглашений, заключенных столичными властями в текущем году с инвесторами по программе... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:05

2023-12-29T09:05

2023-12-29T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

коммерческая недвижимость

строительство

инвестиции

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Порядка 1,5 млн кв. м коммерческих объектов построят в Москве в рамках соглашений, заключенных столичными властями в текущем году с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на заседании Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Москве.Он уточнил, что благодаря этому в городе могут появиться порядка 64 тыс. новых рабочих мест.Данная программа работает в городе с 2020 года. Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее заявил, что с этого периода власти заключили с инвесторами свыше 70 соглашений. По ним возведут около 3 млн кв. м недвижимости и порядка 120 тыс. рабочих мест. Около триллиона рублей составили инвестиции в проекты."В 2023 году число рабочих мест, которые будут созданы благодаря городской программе, выросло более чем вдвое. Мы заключили соглашения, по которым инвесторы возведут в столице почти 1,5 млн квадратных метров недвижимости – промышленные, деловые, социальные, культурные и другие важные для Москвы объекты, где смогут трудоустроиться около 64 тысяч человек. В реализацию проектов будет вложено 518 млрд рублей – это более 50% от общей суммы инвестиций по программе", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в текущем году в городе ввели в эксплуатацию первые объекты, которые были построены по программе стимулирования создания мест приложения труда. Среди них – 3 школы и 5 детсадов почти на 4 тыс. мест. Эти учреждения располагаются в следующих районах: Западное Дегунино, Москворечье-Сабурово, Щукино. Кроме того, они находятся в поселениях Рязановском, Сосенском и Филимонковском.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что к концу текущего года в Москве трехкратно выросло число индустриальных объектов, которые будут возведены в рамках городской программы. Он уточнил, что в 2024 году также ожидается значительный прирост числа промпроектов в программе.Желающие подать заявку на участие в данной программе могут это сделать через онлайн-сервис на Инвестиционном портале города. Отмечается, что поучаствовать в ней смогут девелоперы, которые одновременно с возведением больших жилых комплексов строят коммерческие и социальные объекты, где появятся рабочие места. За это власти Москвы уменьшат им плату за изменение вида разрешенного использования участка под жилое строительство.Ранее Ефимов сообщал, что Москва выставила на торги право на комплексное развитие участка в районе Ростокино, который сейчас используется неэффективно.

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, коммерческая недвижимость, строительство, инвестиции