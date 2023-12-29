https://ria.ru/20231229/most-1918894052.html

Крымский мост открыли для движения транспорта

Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 29.12.2023

Крымский мост открыли для движения транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:48

2023-12-29T08:48

2023-12-29T08:48

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 07.57 по мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231221/raketa-1917340289.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, крымский мост