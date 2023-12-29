https://ria.ru/20231229/most-1918894052.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 29.12.2023
Крымский мост открыли для движения транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:48
2023-12-29T08:48
2023-12-29T08:48
республика крым
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902744910_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_80b550e7a69228ca86ba269b4d0a651d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное утром в пятницу, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 07.57 по мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231221/raketa-1917340289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
Крымский мост открыли для движения транспорта
На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта