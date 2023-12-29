https://ria.ru/20231229/morozy-1918833038.html

От Трескуна до Морозко: с кем из зимних "дедов" лучше не встречаться

От Трескуна до Морозко: с кем из зимних "дедов" лучше не встречаться - РИА Новости, 29.12.2023

От Трескуна до Морозко: с кем из зимних "дедов" лучше не встречаться

Злодей заманил героя сказки в раскаленную баню? Поможет Мороз-Трескун! Мачеха выгнала на холод падчерицу? Морозко встретит девушку и (если она будет вежливой) одарит серебром. А вот знакомство с Морозом-воеводой из поэмы "Мороз, Красный нос" закончится трагично… Чем известны литературные "предки" Деда Мороза, и как он обрел свое современное имя?

2023-12-29T12:00

2023-12-29T12:00

2023-12-29T12:00

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дед мороз

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От Трескуна до Морозко: с кем из зимних “дедов” лучше не встречаться Злодей заманил героя сказки в раскаленную баню? Поможет Мороз-Трескун! Мачеха выгнала на холод падчерицу? Морозко встретит девушку и (если она будет вежливой) одарит серебром. А вот знакомство с Морозом-воеводой из поэмы “Мороз, Красный нос” закончится трагично… Чем известны литературные “предки” Деда Мороза, и как он обрел свое современное имя? audio/mpeg

От Трескуна до Морозко: с кем из зимних “дедов” лучше не встречаться Злодей заманил героя сказки в раскаленную баню? Поможет Мороз-Трескун! Мачеха выгнала на холод падчерицу? Морозко встретит девушку и (если она будет вежливой) одарит серебром. А вот знакомство с Морозом-воеводой из поэмы “Мороз, Красный нос” закончится трагично… Чем известны литературные “предки” Деда Мороза, и как он обрел свое современное имя? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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