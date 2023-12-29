https://ria.ru/20231229/morozy-1918833038.html
От Трескуна до Морозко: с кем из зимних "дедов" лучше не встречаться
От Трескуна до Морозко: с кем из зимних "дедов" лучше не встречаться - РИА Новости, 29.12.2023
От Трескуна до Морозко: с кем из зимних "дедов" лучше не встречаться
Злодей заманил героя сказки в раскаленную баню? Поможет Мороз-Трескун! Мачеха выгнала на холод падчерицу? Морозко встретит девушку и (если она будет вежливой) одарит серебром. А вот знакомство с Морозом-воеводой из поэмы "Мороз, Красный нос" закончится трагично… Чем известны литературные "предки" Деда Мороза, и как он обрел свое современное имя?
2023-12-29T12:00
2023-12-29T12:00
2023-12-29T12:00
как это по-русски
подкаст
дед мороз
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От Трескуна до Морозко: с кем из зимних “дедов” лучше не встречаться
Злодей заманил героя сказки в раскаленную баню? Поможет Мороз-Трескун! Мачеха выгнала на холод падчерицу? Морозко встретит девушку и (если она будет вежливой) одарит серебром. А вот знакомство с Морозом-воеводой из поэмы “Мороз, Красный нос” закончится трагично… Чем известны литературные “предки” Деда Мороза, и как он обрел свое современное имя?
audio/mpeg
От Трескуна до Морозко: с кем из зимних “дедов” лучше не встречаться
Злодей заманил героя сказки в раскаленную баню? Поможет Мороз-Трескун! Мачеха выгнала на холод падчерицу? Морозко встретит девушку и (если она будет вежливой) одарит серебром. А вот знакомство с Морозом-воеводой из поэмы “Мороз, Красный нос” закончится трагично… Чем известны литературные “предки” Деда Мороза, и как он обрел свое современное имя?
audio/mpeg
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подкаст, дед мороз, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Дед Мороз
От Трескуна до Морозко: с кем из зимних "дедов" лучше не встречаться
Злодей заманил героя сказки в раскаленную баню? Поможет Мороз-Трескун! Мачеха выгнала на холод падчерицу? Морозко встретит девушку и (если она будет вежливой) одарит серебром. А вот знакомство с Морозом-воеводой из поэмы "Мороз, Красный нос" закончится трагично… Чем известны литературные "предки" Деда Мороза, и как он обрел свое современное имя?