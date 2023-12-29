https://ria.ru/20231229/mobilizatsiya-1919045228.html
Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов
Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов - РИА Новости, 29.12.2023
Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что подал в парламент альтернативный правительственному законопроект о... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:38
2023-12-29T19:38
2023-12-29T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что подал в парламент альтернативный правительственному законопроект о мобилизации, который предлагает освободить от нее граждан третьей группы инвалидности, а не только первой и второй. В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года. "Зарегистрировал альтернативный законопроект... о мобилизации. Мой законопроект 10378-1 "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы", - написал Гончаренко.При этом текст законопроекта, как и пояснительная записка к нему, на сайте Рады отсутствуют. Гончаренко уточнил, что поданный проект закона отличается от правительственно некоторыми нормами. В частности, он предлагает предоставить право на увольнение с военной службы инвалидам третьей группы, а не только первой и второй. Кроме того, в новом законопроекте предлагается разрешить военным демобилизоваться после 18 месяцев службы, а не после 36, и увольнять со службы срочников в течение одного месяца с момента вступления закона в силу, а не в течение семи, с отсрочкой от мобилизации в 12 месяцев вместо шести. Парламентарий также считает, что отсрочка от службы в армии должна быть предоставлена соискателям "следующего уровня образования" независимо от их специальности. Накануне заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в правительственном законопроекте о призыве на военную службу. по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
https://ria.ru/20231229/chinovnik-1919042829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов
Депутат Рады заявил, что призвал освободить от мобилизации инвалидов всех групп
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале
, что подал в парламент альтернативный правительственному законопроект о мобилизации, который предлагает освободить от нее граждан третьей группы инвалидности, а не только первой и второй.
В среду украинская версия журнала Forbe
s со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
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«
"Зарегистрировал альтернативный законопроект... о мобилизации. Мой законопроект 10378-1 "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы", - написал Гончаренко.
При этом текст законопроекта, как и пояснительная записка к нему, на сайте Рады отсутствуют. Гончаренко уточнил, что поданный проект закона отличается от правительственно некоторыми нормами. В частности, он предлагает предоставить право на увольнение с военной службы инвалидам третьей группы, а не только первой и второй. Кроме того, в новом законопроекте предлагается разрешить военным демобилизоваться после 18 месяцев службы, а не после 36, и увольнять со службы срочников в течение одного месяца с момента вступления закона в силу, а не в течение семи, с отсрочкой от мобилизации в 12 месяцев вместо шести. Парламентарий также считает, что отсрочка от службы в армии должна быть предоставлена соискателям "следующего уровня образования" независимо от их специальности.
Накануне заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в правительственном законопроекте о призыве на военную службу. по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов.
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на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.