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Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/mobilizatsiya-1919045228.html
Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов
Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов - РИА Новости, 29.12.2023
Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что подал в парламент альтернативный правительственному законопроект о... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:38
2023-12-29T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что подал в парламент альтернативный правительственному законопроект о мобилизации, который предлагает освободить от нее граждан третьей группы инвалидности, а не только первой и второй. В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года. "Зарегистрировал альтернативный законопроект... о мобилизации. Мой законопроект 10378-1 "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы", - написал Гончаренко.При этом текст законопроекта, как и пояснительная записка к нему, на сайте Рады отсутствуют. Гончаренко уточнил, что поданный проект закона отличается от правительственно некоторыми нормами. В частности, он предлагает предоставить право на увольнение с военной службы инвалидам третьей группы, а не только первой и второй. Кроме того, в новом законопроекте предлагается разрешить военным демобилизоваться после 18 месяцев службы, а не после 36, и увольнять со службы срочников в течение одного месяца с момента вступления закона в силу, а не в течение семи, с отсрочкой от мобилизации в 12 месяцев вместо шести. Парламентарий также считает, что отсрочка от службы в армии должна быть предоставлена соискателям "следующего уровня образования" независимо от их специальности. Накануне заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в правительственном законопроекте о призыве на военную службу. по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов

Депутат Рады заявил, что призвал освободить от мобилизации инвалидов всех групп

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что подал в парламент альтернативный правительственному законопроект о мобилизации, который предлагает освободить от нее граждан третьей группы инвалидности, а не только первой и второй.
В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
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"Зарегистрировал альтернативный законопроект... о мобилизации. Мой законопроект 10378-1 "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы", - написал Гончаренко.
При этом текст законопроекта, как и пояснительная записка к нему, на сайте Рады отсутствуют. Гончаренко уточнил, что поданный проект закона отличается от правительственно некоторыми нормами. В частности, он предлагает предоставить право на увольнение с военной службы инвалидам третьей группы, а не только первой и второй. Кроме того, в новом законопроекте предлагается разрешить военным демобилизоваться после 18 месяцев службы, а не после 36, и увольнять со службы срочников в течение одного месяца с момента вступления закона в силу, а не в течение семи, с отсрочкой от мобилизации в 12 месяцев вместо шести. Парламентарий также считает, что отсрочка от службы в армии должна быть предоставлена соискателям "следующего уровня образования" независимо от их специальности.
Накануне заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в правительственном законопроекте о призыве на военную службу. по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов.
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Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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