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Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца - РИА Новости, 29.12.2023
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Шоубиз
 
19:58 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/mladenets-1919040150.html
Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца
Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца - РИА Новости, 29.12.2023
Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца
Возлюбленная шоумена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук выложила в сторис Instagram* фотографию новорожденного младенца. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:58
2023-12-29T19:58
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Возлюбленная шоумена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук выложила в сторис Instagram* фотографию новорожденного младенца. "Мое сердце разрывается от нежности", — подписала снимок Ковальчук.После публикации многие предположили, что так актриса намекнула на то, что тайно стала мамой. Однако, по сообщениям ряда СМИ, малыш на фото — родной племянник знаменитости. Ковальчук и Харламов вместе с 2021 года. Они познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения. Жениться актеры пока не планируют. Но если это произойдет, для шоумена это будет третий брак.Первый раз Гарик Харламов был женат на менеджере одного из столичных клубок Юлии Лещенко. Эти отношения продлились около трех лет и распались в 2013 году. Тогда же юморист начал встречаться со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.Почти сразу после развода с Лещенко Харламов женился на Асмус. В 2014 у них родилась дочь Анастасия. Гарик Харламов и Кристина Асмус считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, пока в 2020 году не объявили о разводе. Катерина Ковальчук до знакомства с Харламовым свою личную жизнь не афишировала. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, гарик харламов (игорь), кристина асмус, знаменитости, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Гарик Харламов (Игорь), Кристина Асмус, Знаменитости, слухи
Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца

Избранница Харламова Ковальчук поделилась в Сети снимком новорожденного ребенка

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
Актер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Возлюбленная шоумена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук выложила в сторис Instagram* фотографию новорожденного младенца.
© @katerinakovalchykКадр видео, опубликованного Екатериной Ковальчук
Кадр видео, опубликованного Екатериной Ковальчук
© @katerinakovalchyk
Кадр видео, опубликованного Екатериной Ковальчук
«
"Мое сердце разрывается от нежности", — подписала снимок Ковальчук.
После публикации многие предположили, что так актриса намекнула на то, что тайно стала мамой.

Однако, по сообщениям ряда СМИ, малыш на фото — родной племянник знаменитости.
Ковальчук и Харламов вместе с 2021 года. Они познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения.
Жениться актеры пока не планируют. Но если это произойдет, для шоумена это будет третий брак.
Первый раз Гарик Харламов был женат на менеджере одного из столичных клубок Юлии Лещенко. Эти отношения продлились около трех лет и распались в 2013 году. Тогда же юморист начал встречаться со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.
Почти сразу после развода с Лещенко Харламов женился на Асмус. В 2014 у них родилась дочь Анастасия.
Гарик Харламов и Кристина Асмус считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, пока в 2020 году не объявили о разводе.
Катерина Ковальчук до знакомства с Харламовым свою личную жизнь не афишировала.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаГарик Харламов (Игорь)Кристина АсмусЗнаменитостислухи
 
 
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