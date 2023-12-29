https://ria.ru/20231229/mladenets-1919040150.html
Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца
Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца - РИА Новости, 29.12.2023
Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца
Возлюбленная шоумена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук выложила в сторис Instagram* фотографию новорожденного младенца. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:58
2023-12-29T19:58
2023-12-29T19:58
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Возлюбленная шоумена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук выложила в сторис Instagram* фотографию новорожденного младенца. "Мое сердце разрывается от нежности", — подписала снимок Ковальчук.После публикации многие предположили, что так актриса намекнула на то, что тайно стала мамой. Однако, по сообщениям ряда СМИ, малыш на фото — родной племянник знаменитости. Ковальчук и Харламов вместе с 2021 года. Они познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения. Жениться актеры пока не планируют. Но если это произойдет, для шоумена это будет третий брак.Первый раз Гарик Харламов был женат на менеджере одного из столичных клубок Юлии Лещенко. Эти отношения продлились около трех лет и распались в 2013 году. Тогда же юморист начал встречаться со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.Почти сразу после развода с Лещенко Харламов женился на Асмус. В 2014 у них родилась дочь Анастасия. Гарик Харламов и Кристина Асмус считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, пока в 2020 году не объявили о разводе. Катерина Ковальчук до знакомства с Харламовым свою личную жизнь не афишировала. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231219/kharlamov-1916774423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, гарик харламов (игорь), кристина асмус, знаменитости, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Гарик Харламов (Игорь), Кристина Асмус, Знаменитости, слухи
Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца
Избранница Харламова Ковальчук поделилась в Сети снимком новорожденного ребенка
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Возлюбленная шоумена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук выложила в сторис Instagram* фотографию новорожденного младенца.
«
"Мое сердце разрывается от нежности", — подписала снимок Ковальчук.
После публикации многие предположили, что так актриса намекнула на то, что тайно стала мамой.
Однако, по сообщениям ряда СМИ, малыш на фото — родной племянник знаменитости.
Ковальчук и Харламов вместе с 2021 года. Они познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения.
Жениться актеры пока не планируют. Но если это произойдет, для шоумена это будет третий брак.
Первый раз Гарик Харламов был женат на менеджере одного из столичных клубок Юлии Лещенко. Эти отношения продлились около трех лет и распались в 2013 году. Тогда же юморист начал встречаться со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.
Почти сразу после развода с Лещенко Харламов женился на Асмус. В 2014 у них родилась дочь Анастасия.
Гарик Харламов и Кристина Асмус считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, пока в 2020 году не объявили о разводе.
Катерина Ковальчук до знакомства с Харламовым свою личную жизнь не афишировала.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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