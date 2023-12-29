https://ria.ru/20231229/mladenets-1919040150.html

Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца

Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца - РИА Новости, 29.12.2023

Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца

Возлюбленная шоумена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук выложила в сторис Instagram* фотографию новорожденного младенца. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T19:58

2023-12-29T19:58

2023-12-29T19:58

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Возлюбленная шоумена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук выложила в сторис Instagram* фотографию новорожденного младенца. "Мое сердце разрывается от нежности", — подписала снимок Ковальчук.После публикации многие предположили, что так актриса намекнула на то, что тайно стала мамой. Однако, по сообщениям ряда СМИ, малыш на фото — родной племянник знаменитости. Ковальчук и Харламов вместе с 2021 года. Они познакомились во время съемок сериала "Гусар", после чего у них начались романтические отношения. Жениться актеры пока не планируют. Но если это произойдет, для шоумена это будет третий брак.Первый раз Гарик Харламов был женат на менеджере одного из столичных клубок Юлии Лещенко. Эти отношения продлились около трех лет и распались в 2013 году. Тогда же юморист начал встречаться со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.Почти сразу после развода с Лещенко Харламов женился на Асмус. В 2014 у них родилась дочь Анастасия. Гарик Харламов и Кристина Асмус считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, пока в 2020 году не объявили о разводе. Катерина Ковальчук до знакомства с Харламовым свою личную жизнь не афишировала. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231219/kharlamov-1916774423.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, гарик харламов (игорь), кристина асмус, знаменитости, слухи