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Космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 29.12.2023
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03:56 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/mks-1918878122.html
Космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе"
Космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 29.12.2023
Космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе"
Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента, полученные РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:56
2023-12-29T03:56
земля
олег кононенко
роскосмос
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента, полученные данные они передают для анализа специалистам на Земле, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "Российский экипаж МКС под командованием космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки воздуха на борту российского сегмента", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы проводятся по специальному плану, а данные, которые космонавты передают с борта стации, анализируются специалистами. "Стоит отметить, что специалисты регулярно фиксируют устаревание конструкции станции и постоянно растущую необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту, что занимает значительное количество времени экипажа", - подчеркнули в госкорпорации. В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии была обнаружена трещина длиной в несколько сантиметров. Трещину несколько раз заклеивали. Позже стало известно о наличии второй трещины, а потом и еще трех мест возможной утечки. Космонавты их загерметизировали. После этого официально не сообщалось об обнаружении каких-либо новых источников утечки в корпусе МКС или их устранении.
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земля, олег кононенко, роскосмос
Земля, Олег Кононенко, Роскосмос
Космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе"

"Роскосмос": космонавты на борту МКС регулярно ищут утечки воздуха

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента, полученные данные они передают для анализа специалистам на Земле, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
«
"Российский экипаж МКС под командованием космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки воздуха на борту российского сегмента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проводятся по специальному плану, а данные, которые космонавты передают с борта стации, анализируются специалистами.
"Стоит отметить, что специалисты регулярно фиксируют устаревание конструкции станции и постоянно растущую необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту, что занимает значительное количество времени экипажа", - подчеркнули в госкорпорации.
В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии была обнаружена трещина длиной в несколько сантиметров. Трещину несколько раз заклеивали. Позже стало известно о наличии второй трещины, а потом и еще трех мест возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.
После этого официально не сообщалось об обнаружении каких-либо новых источников утечки в корпусе МКС или их устранении.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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