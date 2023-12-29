https://ria.ru/20231229/mks-1918878122.html

Космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе"

Космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 29.12.2023

Космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе"

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента, полученные РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T03:56

2023-12-29T03:56

2023-12-29T03:56

земля

олег кононенко

роскосмос

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента, полученные данные они передают для анализа специалистам на Земле, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "Российский экипаж МКС под командованием космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки воздуха на борту российского сегмента", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы проводятся по специальному плану, а данные, которые космонавты передают с борта стации, анализируются специалистами. "Стоит отметить, что специалисты регулярно фиксируют устаревание конструкции станции и постоянно растущую необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту, что занимает значительное количество времени экипажа", - подчеркнули в госкорпорации. В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии была обнаружена трещина длиной в несколько сантиметров. Трещину несколько раз заклеивали. Позже стало известно о наличии второй трещины, а потом и еще трех мест возможной утечки. Космонавты их загерметизировали. После этого официально не сообщалось об обнаружении каких-либо новых источников утечки в корпусе МКС или их устранении.

https://ria.ru/20231228/roskosmos-1918637026.html

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земля, олег кононенко, роскосмос