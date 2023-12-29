https://ria.ru/20231229/mironov-1918978897.html
Миронов оставил подпись в поддержку Путина на выборах президента России
Миронов оставил подпись в поддержку Путина на выборах президента России - РИА Новости, 29.12.2023
Миронов оставил подпись в поддержку Путина на выборах президента России
Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов поставил свою подпись в поддержку президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:37
2023-12-29T14:37
2023-12-29T15:04
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
сергей миронов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов поставил свою подпись в поддержку президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня Владимир Путин - настоящий национальный лидер, он ведет нашу страну к победе, он борется за реальный многополярный мир, он борется за справедливость. Сегодня, наверное, это единственный политик в международном плане, который в своей внешней политике исповедует принципы нравственности", - сказал Миронов журналистам.По его словам, необходимо приходить на избирательные участки в день голосования, поскольку весь мир будет смотреть за явкой, насколько мощна консолидация всей страны вокруг президента.Как рассказала РИА Новости первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова, которая также оставила свою подпись в поддержку Путина, очень многое было сделано президентом, чтобы обеспечить стабильность России и победить бандитизм. По ее словам, Путин пришел в очень тяжелое время и смог укрепить и объединить страну."Я вижу, что нам удалось, несмотря на тот ужас, который идет за рубежом, внедрить духовно-нравственные ценности даже в сферу образования, и это важно. Я вижу это все и понимаю, что только Владимир Владимирович Путин приведет нашу страну к победе, и сейчас это, на мой взгляд, вложение в будущее нашей страны", - сказала Лантратова.Также свою подпись в поддержку Путина оставили сопредседатель "Справедливой России - За правду" Геннадий Семигин, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.Сбор подписей в поддержку Путина, организованный СРЗП, проходит в торговом центре "Атриум" и "Смоленский Пассаж" в Москве 28 и 29 декабря.В четверг на мероприятии свою подпись в поддержку Путина поставила сенатор Ольга Епифанова, сообщила она в разговоре с РИА Новости. Сбор подписей также посетил первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев. Как ранее сообщила его пресс-служба, он поставил свою подпись в поддержку Путина ещё 25 декабря на Кубани. Гусев сообщил журналистам, что сейчас по всей стране его однопартийцы активно участвуют в работе штабов.Съезд СРЗП принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты РФ Владимира Путина 23 декабря. Ранее 18 декабря президент РФ Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. 20 декабря ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборы президента. До этого 16 декабря инициативная группа поддержала выдвижение Путина.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
https://ria.ru/20231229/sayt-1918952863.html
https://ria.ru/20231229/pamfilova-1918944737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, сергей миронов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Миронов
Миронов оставил подпись в поддержку Путина на выборах президента России
Лидер СРЗП Миронов оставил подпись в поддержку Путина на выборах президента РФ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов поставил свою подпись в поддержку президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня Владимир Путин - настоящий национальный лидер, он ведет нашу страну к победе, он борется за реальный многополярный мир, он борется за справедливость. Сегодня, наверное, это единственный политик в международном плане, который в своей внешней политике исповедует принципы нравственности", - сказал Миронов журналистам.
По его словам, необходимо приходить на избирательные участки в день голосования, поскольку весь мир будет смотреть за явкой, насколько мощна консолидация всей страны вокруг президента.
Как рассказала РИА Новости первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова
, которая также оставила свою подпись в поддержку Путина, очень многое было сделано президентом, чтобы обеспечить стабильность России и победить бандитизм. По ее словам, Путин пришел в очень тяжелое время и смог укрепить и объединить страну.
Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина
"Я вижу, что нам удалось, несмотря на тот ужас, который идет за рубежом, внедрить духовно-нравственные ценности даже в сферу образования, и это важно. Я вижу это все и понимаю, что только Владимир Владимирович Путин приведет нашу страну к победе, и сейчас это, на мой взгляд, вложение в будущее нашей страны", - сказала Лантратова.
Также свою подпись в поддержку Путина оставили сопредседатель "Справедливой России - За правду" Геннадий Семигин
, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков
и первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко
.
Сбор подписей в поддержку Путина, организованный СРЗП, проходит в торговом центре "Атриум" и "Смоленский Пассаж" в Москве 28 и 29 декабря.
В четверг на мероприятии свою подпись в поддержку Путина поставила сенатор Ольга Епифанова
, сообщила она в разговоре с РИА Новости. Сбор подписей также посетил первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев. Как ранее сообщила его пресс-служба, он поставил свою подпись в поддержку Путина ещё 25 декабря на Кубани. Гусев сообщил журналистам, что сейчас по всей стране его однопартийцы активно участвуют в работе штабов.
Съезд СРЗП принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты РФ Владимира Путина 23 декабря. Ранее 18 декабря президент РФ Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. 20 декабря ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборы президента. До этого 16 декабря инициативная группа поддержала выдвижение Путина.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
Памфилова рассказала, когда информация о кандидатах появится на сайте ЦИК