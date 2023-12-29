https://ria.ru/20231229/mid-1919063253.html

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России из-за ракеты

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России из-за ракеты - РИА Новости, 29.12.2023

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России из-за ракеты

Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши из-за ракеты, залетевшей в воздушное пространство страны с Украины, сообщили в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T22:08

2023-12-29T22:08

2023-12-29T23:38

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ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши из-за ракеты, залетевшей в воздушное пространство страны с Украины, сообщили в ведомстве."Сегодня вечером заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и вручил ему ноту, в которой Министерство иностранных дел требует объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий", — говорится в заявлении.Сегодня Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.Президент республики Анджей Дуда созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем из-за инцидента и назначил срочное совещание с военным руководством страны.Позднее начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. По его словам, "все указывает" на это. При этом Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позже уточнил, что пока использует еще не проверенные сведения.Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с постсоветской республикой, упала ракета, погибли два человека.

https://ria.ru/20231209/kiev-1914749368.html

https://ria.ru/20231229/pomosch-1919055499.html

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в мире, польша, россия, украина