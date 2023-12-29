Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2024 год
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЗнак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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"Утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов",- говорится в документе.
В пресс-службе Минздрава России ранее сообщали, что программой предусмотрено увеличение расходов за счет государственных источников финансирования на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, и прежде всего - скорой медицинской помощи, профилактики, медицинской реабилитации, медицинской помощи в дневных стационарах, высокотехнологичной медицинской помощи взрослому и детскому населению.