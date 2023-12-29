https://ria.ru/20231229/medpomosch-1919066076.html

Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

Правительство России утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, соответствующее... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T22:59

2023-12-29T22:59

2023-12-29T22:59

общество

россия

правительство рф

здравоохранение

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов",- говорится в документе. В пресс-службе Минздрава России ранее сообщали, что программой предусмотрено увеличение расходов за счет государственных источников финансирования на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, и прежде всего - скорой медицинской помощи, профилактики, медицинской реабилитации, медицинской помощи в дневных стационарах, высокотехнологичной медицинской помощи взрослому и детскому населению.

https://ria.ru/20231201/meditsina-1913086121.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, правительство рф, здравоохранение