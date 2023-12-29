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Мельниченко исполнил мечты девяти детей из Пензенской области - РИА Новости, 29.12.2023
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18:11 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/mechty-1919031842.html
Мельниченко исполнил мечты девяти детей из Пензенской области
Мельниченко исполнил мечты девяти детей из Пензенской области - РИА Новости, 29.12.2023
Мельниченко исполнил мечты девяти детей из Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечты девяти юных жителей региона, один из которых просил о встрече с... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:11
2023-12-29T18:11
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечты девяти юных жителей региона, один из которых просил о встрече с уроженцем Пензы певцом Сергеем Пенкиным. "С огромным удовольствием поработал сегодня напарником Деда Мороза, исполнив мечты ребят, о которых они рассказали, прислав письма в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Постарался исполнить все заявленные желания. Варе и Полине - кукол, Роману - грузовик, Арсению - железную дорогу, Павлику - игровой руль, Матвею - велосипед. Ульяна вместе с родителями поедет смотреть Москвариум, Артемий тоже посетит океанариум, только в Санкт-Петербурге", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По словам главы региона, самый необычный подарок выбрал девятилетний Захар, загадавший встречу с Пенкиным. "Он (ребенок) мечтает о сцене, поэтому попросил о встрече с нашим земляком, заслуженным артистом России Сергеем Пенкиным. Договоренность достигнута, билеты на концерт Сергея Михайловича я Захару передал. Думаю, что это станет для него хорошей мотивацией творчески расти дальше, и через несколько лет страна услышит еще об одном ярком пензенском артисте. Пусть все мечты, даже самые смелые, сбываются", - отметил губернатор. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html
https://ria.ru/20231216/mechta-1916203731.html
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общество, пензенская область, пенза, россия, сергей пенкин, олег мельниченко, дед мороз, новый год
Общество, Пензенская область, Пенза, Россия, Сергей Пенкин, Олег Мельниченко, Дед Мороз, Новый год
Мельниченко исполнил мечты девяти детей из Пензенской области

Пензенский губернатор в рамках "Елки желаний" исполнил мечты девяти детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУкрашения и открытки на "Елке желаний"
Украшения и открытки на Елке желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Украшения и открытки на "Елке желаний" . Архивное фото
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечты девяти юных жителей региона, один из которых просил о встрече с уроженцем Пензы певцом Сергеем Пенкиным.
«
"С огромным удовольствием поработал сегодня напарником Деда Мороза, исполнив мечты ребят, о которых они рассказали, прислав письма в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Постарался исполнить все заявленные желания. Варе и Полине - кукол, Роману - грузовик, Арсению - железную дорогу, Павлику - игровой руль, Матвею - велосипед. Ульяна вместе с родителями поедет смотреть Москвариум, Артемий тоже посетит океанариум, только в Санкт-Петербурге", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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По словам главы региона, самый необычный подарок выбрал девятилетний Захар, загадавший встречу с Пенкиным.
«
"Он (ребенок) мечтает о сцене, поэтому попросил о встрече с нашим земляком, заслуженным артистом России Сергеем Пенкиным. Договоренность достигнута, билеты на концерт Сергея Михайловича я Захару передал. Думаю, что это станет для него хорошей мотивацией творчески расти дальше, и через несколько лет страна услышит еще об одном ярком пензенском артисте. Пусть все мечты, даже самые смелые, сбываются", - отметил губернатор.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
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ОбществоПензенская областьПензаРоссияСергей ПенкинОлег МельниченкоДед МорозНовый год
 
 
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