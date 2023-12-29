Мельниченко исполнил мечты девяти детей из Пензенской области
Пензенский губернатор в рамках "Елки желаний" исполнил мечты девяти детей
Украшения и открытки на "Елке желаний" . Архивное фото
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечты девяти юных жителей региона, один из которых просил о встрече с уроженцем Пензы певцом Сергеем Пенкиным.
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"С огромным удовольствием поработал сегодня напарником Деда Мороза, исполнив мечты ребят, о которых они рассказали, прислав письма в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Постарался исполнить все заявленные желания. Варе и Полине - кукол, Роману - грузовик, Арсению - железную дорогу, Павлику - игровой руль, Матвею - велосипед. Ульяна вместе с родителями поедет смотреть Москвариум, Артемий тоже посетит океанариум, только в Санкт-Петербурге", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
По словам главы региона, самый необычный подарок выбрал девятилетний Захар, загадавший встречу с Пенкиным.
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"Он (ребенок) мечтает о сцене, поэтому попросил о встрече с нашим земляком, заслуженным артистом России Сергеем Пенкиным. Договоренность достигнута, билеты на концерт Сергея Михайловича я Захару передал. Думаю, что это станет для него хорошей мотивацией творчески расти дальше, и через несколько лет страна услышит еще об одном ярком пензенском артисте. Пусть все мечты, даже самые смелые, сбываются", - отметил губернатор.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.