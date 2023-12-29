https://ria.ru/20231229/mechty-1919031842.html

Мельниченко исполнил мечты девяти детей из Пензенской области

Мельниченко исполнил мечты девяти детей из Пензенской области - РИА Новости, 29.12.2023

Мельниченко исполнил мечты девяти детей из Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечты девяти юных жителей региона, один из которых просил о встрече с... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:11

2023-12-29T18:11

2023-12-29T18:11

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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечты девяти юных жителей региона, один из которых просил о встрече с уроженцем Пензы певцом Сергеем Пенкиным. "С огромным удовольствием поработал сегодня напарником Деда Мороза, исполнив мечты ребят, о которых они рассказали, прислав письма в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Постарался исполнить все заявленные желания. Варе и Полине - кукол, Роману - грузовик, Арсению - железную дорогу, Павлику - игровой руль, Матвею - велосипед. Ульяна вместе с родителями поедет смотреть Москвариум, Артемий тоже посетит океанариум, только в Санкт-Петербурге", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По словам главы региона, самый необычный подарок выбрал девятилетний Захар, загадавший встречу с Пенкиным. "Он (ребенок) мечтает о сцене, поэтому попросил о встрече с нашим земляком, заслуженным артистом России Сергеем Пенкиным. Договоренность достигнута, билеты на концерт Сергея Михайловича я Захару передал. Думаю, что это станет для него хорошей мотивацией творчески расти дальше, и через несколько лет страна услышит еще об одном ярком пензенском артисте. Пусть все мечты, даже самые смелые, сбываются", - отметил губернатор. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html

https://ria.ru/20231216/mechta-1916203731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, пензенская область, пенза, россия, сергей пенкин, олег мельниченко, дед мороз, новый год