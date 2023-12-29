Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках "Елки желаний"
Глава Росгвардии Золотов подарил палатку и спальный мешок мальчику из Башкирии
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииДиректор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Башкирии
Директор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Башкирии
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов исполнил в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" мечту мальчика из Башкирии, который хотел в подарок палатку, рассказали в пресс-службе ведомства.
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"Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечту восьмилетнего Коли Червякова из Благовещенска Башкортостана. Накануне Нового года Коля вместе с мамой написал письмо в рамках акции "Елка желаний" с просьбой получить заветный подарок – палатку. На просьбу мальчика откликнулся генерал армии Виктор Золотов. Спустя всего несколько дней Николай получил свой подарок, а вместе с ним еще и спальный мешок, коврик и, конечно же, коробку сладостей", - рассказали в ведомстве.
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииДиректор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Башкирии
Директор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Башкирии
Кроме того, мальчик с сестрой и мамой приехали в Уфу, где для них провели экскурсию в отряд специального назначения имени М. Шаймуратова.
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"Гостям показали специальную автобронетехнику и экипировку спецназа войск национальной гвардии, а также комнату боевой славы. Дети с неподдельным интересом слушали рассказ офицера, который от первого лица делился яркими примерами отваги, мужества, стойкости и профессионализма бойцов Росгвардии", - добавили в пресс-службе.
Помимо этого, дети посмотрели в театре музыкальную сказку "Волшебник изумрудного города".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.