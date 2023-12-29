https://ria.ru/20231229/mechta-1919003897.html

Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках "Елки желаний"

Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 29.12.2023

Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках "Елки желаний"

Директор Росгвардии Виктор Золотов исполнил в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" мечту мальчика из Башкирии, который хотел в подарок... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:59

2023-12-29T15:59

2023-12-29T15:59

общество

россия

благовещенск

уфа

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов исполнил в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" мечту мальчика из Башкирии, который хотел в подарок палатку, рассказали в пресс-службе ведомства. "Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечту восьмилетнего Коли Червякова из Благовещенска Башкортостана. Накануне Нового года Коля вместе с мамой написал письмо в рамках акции "Елка желаний" с просьбой получить заветный подарок – палатку. На просьбу мальчика откликнулся генерал армии Виктор Золотов. Спустя всего несколько дней Николай получил свой подарок, а вместе с ним еще и спальный мешок, коврик и, конечно же, коробку сладостей", - рассказали в ведомстве. Кроме того, мальчик с сестрой и мамой приехали в Уфу, где для них провели экскурсию в отряд специального назначения имени М. Шаймуратова. "Гостям показали специальную автобронетехнику и экипировку спецназа войск национальной гвардии, а также комнату боевой славы. Дети с неподдельным интересом слушали рассказ офицера, который от первого лица делился яркими примерами отваги, мужества, стойкости и профессионализма бойцов Росгвардии", - добавили в пресс-службе. Помимо этого, дети посмотрели в театре музыкальную сказку "Волшебник изумрудного города". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.

https://ria.ru/20231229/mechty-1918925234.html

россия

благовещенск

уфа

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общество, россия, благовещенск, уфа, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)