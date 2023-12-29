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Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 29.12.2023
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15:59 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/mechta-1919003897.html
Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках "Елки желаний"
Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 29.12.2023
Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках "Елки желаний"
Директор Росгвардии Виктор Золотов исполнил в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" мечту мальчика из Башкирии, который хотел в подарок... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:59
2023-12-29T15:59
общество
россия
благовещенск
уфа
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов исполнил в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" мечту мальчика из Башкирии, который хотел в подарок палатку, рассказали в пресс-службе ведомства. "Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечту восьмилетнего Коли Червякова из Благовещенска Башкортостана. Накануне Нового года Коля вместе с мамой написал письмо в рамках акции "Елка желаний" с просьбой получить заветный подарок – палатку. На просьбу мальчика откликнулся генерал армии Виктор Золотов. Спустя всего несколько дней Николай получил свой подарок, а вместе с ним еще и спальный мешок, коврик и, конечно же, коробку сладостей", - рассказали в ведомстве. Кроме того, мальчик с сестрой и мамой приехали в Уфу, где для них провели экскурсию в отряд специального назначения имени М. Шаймуратова. "Гостям показали специальную автобронетехнику и экипировку спецназа войск национальной гвардии, а также комнату боевой славы. Дети с неподдельным интересом слушали рассказ офицера, который от первого лица делился яркими примерами отваги, мужества, стойкости и профессионализма бойцов Росгвардии", - добавили в пресс-службе. Помимо этого, дети посмотрели в театре музыкальную сказку "Волшебник изумрудного города". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
https://ria.ru/20231229/mechty-1918925234.html
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общество, россия, благовещенск, уфа, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Благовещенск, Уфа, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках "Елки желаний"

Глава Росгвардии Золотов подарил палатку и спальный мешок мальчику из Башкирии

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииДиректор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Башкирии
Директор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции Елка желаний исполнил мечту мальчика из Башкирии - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Директор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Башкирии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов исполнил в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" мечту мальчика из Башкирии, который хотел в подарок палатку, рассказали в пресс-службе ведомства.
«
"Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечту восьмилетнего Коли Червякова из Благовещенска Башкортостана. Накануне Нового года Коля вместе с мамой написал письмо в рамках акции "Елка желаний" с просьбой получить заветный подарок – палатку. На просьбу мальчика откликнулся генерал армии Виктор Золотов. Спустя всего несколько дней Николай получил свой подарок, а вместе с ним еще и спальный мешок, коврик и, конечно же, коробку сладостей", - рассказали в ведомстве.
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииДиректор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Башкирии
Директор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции Елка желаний исполнил мечту мальчика из Башкирии - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Директор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Башкирии
Кроме того, мальчик с сестрой и мамой приехали в Уфу, где для них провели экскурсию в отряд специального назначения имени М. Шаймуратова.
«
"Гостям показали специальную автобронетехнику и экипировку спецназа войск национальной гвардии, а также комнату боевой славы. Дети с неподдельным интересом слушали рассказ офицера, который от первого лица делился яркими примерами отваги, мужества, стойкости и профессионализма бойцов Росгвардии", - добавили в пресс-службе.
Помимо этого, дети посмотрели в театре музыкальную сказку "Волшебник изумрудного города".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Председатель СК России Александр Бастрыкин во время встречи с детьми, участвующими в акции Елка желаний. 29 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей
Вчера, 11:45
 
ОбществоРоссияБлаговещенскУфаВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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