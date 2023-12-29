https://ria.ru/20231229/maskantv-1917069281.html

В Новый год НТВ покажет спецвыпуск популярного шоу – "Новогоднюю Маску"

В Новый год НТВ покажет спецвыпуск популярного шоу – "Новогоднюю Маску" - РИА Новости, 29.12.2023

В Новый год НТВ покажет спецвыпуск популярного шоу – "Новогоднюю Маску"

На телеканале НТВ 31 декабря в 20:24 выйдет в эфир специальный выпуск популярного шоу – "Новогодняя Маска". На сцену поднимутся все маски четвертого сезона,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:00

2023-12-29T07:00

2023-12-29T10:26

нтв (телеканал)

сергей лазарев

регина тодоренко

тимур родригез

кино

сериалы

культура

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На телеканале НТВ 31 декабря в 20:24 выйдет в эфир специальный выпуск популярного шоу – "Новогодняя Маска". На сцену поднимутся все маски четвертого сезона, Дракон и Монстрик из третьего и восемь абсолютно новых масок, которые были разработаны специально для праздника. Это Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совенок, Новогодний Дракон, Подснежник, Тарантул и Новогодний Фейерверк.В команде звёздных судей в этом году пополнение: вместе с Филиппом Киркоровым, Валерией, Тимуром Родригезом, Региной Тодоренко и Алексеем Воробьевым кресла жюри также займут победители четвертого сезона проекта – Дима Билан и Сергей Лазарев. Они выступали в шоу под масками Мамонтенка и Скорпиона. Судьи будут не только угадывать, кто скрывается за новыми масками, но и сами исполнят зажигательные песни с другими участниками и друг с другом.По словам Валерии, "Новогодняя Маска" станет настоящим семейным квестом, который объединит близких людей в этот предновогодний вечер.Всех зрителей ждут уже полюбившиеся маски и абсолютно новые герои. Я буду очень ждать выступления Скорпиона, Скунса, Мамонтенка, Пуделя и многих-многих других."Четвертый сезон был просто невероятным по своей мощи. Ну, и, конечно, мы не можем без сюрпризов. Меня ждут два замечательных дуэта: необыкновенно красивая песня с Сергеем Лазаревым и потрясающий дуэт Барби и Кена. Мы не могли обойти тренд этого года стороной. Ну, а кто может быть моим Кеном? Конечно, неповторимый Филипп Киркоров. Так что, если вдруг у вас по какой-то причине не появилось новогоднее настроение, смело включайте нашу "Маску". Это атмосфера веселья, добра и любви. Мне кажется, это прекрасный заряд не только на новогоднюю ночь, но и на все последующие дни нового, 2024 года", – говорит певица и член жюри шоу.Для еще для одного члена судейской коллегии Регины Тодоренко "Новогодняя Маска" – неотъемлемая часть праздничной ночи. Ведь зрители НТВ уже четвертый год подряд будут провожать старый год и встречать новый вместе с этим шоу.Это шоу дарит людям много любви, света, добра и веселья, оно стало поистине семейным и домашним. Чего только стоят выступления всех наших масок, да и нам – членам жюри – очень нравится радовать зрителей новыми песнями, в них мы раскрываемся по-новому."В этом году у меня будут дуэты с потрясающими мужчинами. Я уже пела с Тимуром Родригезом, получился отличный номер, и он настоял на том, чтобы вновь выступить вместе. Уверена, зрители оценят наши старания. А еще будет веселый и теплый дуэт с Мандрилом – Эльчином Азизовым. На репетициях он очень помогал мне, пропевал со мной каждую строчку, я дико благодарна ему. Я очень жду выступления Пуделя – Лады Дэнс. В четвертом сезоне она была для меня открытием. Как же она старательно подходит к каждому номеру, к своему репертуару. Она просто невероятно выносливая, дива – что тут сказать! Буду счастлива новой встречи с Фениксом – Викой Дайнеко, я ее давняя поклонница, обожаю ее голос", – говорит Тодоренко.Тимур Родригез признается: на "Новогодней Маске" ему всегда везет – каждый год он выступает с первоклассной вокалисткой, которую отмечают и жюри, и зрители. "И в этот раз моим партнером опять будет прекрасно поющая, талантливая и красивая девушка. Не буду раскрывать всех карт, но это одна из лучших участниц четвертого сезона "Маски". А еще в прошлом году у нас появилась новая традиция – дуэт с великолепной Региной Тодоренко. Так что ждите огненных номеров!", – рассказал Родригез.В новогоднюю ночь зрители увидят номера любимых участников четвертого сезона. Так, Ворон, под маской которого скрывался Ваня Дмитриенко, споет дуэтом со Скунсом, это певица Shena?. Лада Дэнс, выступавшая в костюме Пуделя в прошлом сезоне и занявшая второе место, выйдет на сцену вместе с бронзовым призером – великолепным Мандрилом, под маской которого прятался Эльчин Азизов.Маска Шаурмы, за которой была Евгения Медведева, устроит настоящий пир на сцене вместе с Вадимом Казаченко, который вновь примерит костюм Дикобраза. Настоящим сюрпризом для всех поклонников станет дуэт главного хулигана всех сезонов шоу – Монстрика, он же Алексей Воробьев, и яркого Феникса, это – Виктория Дайнеко. Диана Анкудинова в образе Горностая выступит с Драконом, в маске которого Ильдар Абдразаков стал главным триумфатором третьего сезона. И, конечно, на сцене вместе споют победители четвертого сезона – Мамонтенок и Скорпион, они же Дима Билан и Сергей Лазарев."Телевизионный проект "Маска" – это всегда праздник, торжество музыки, невероятных, просто космически красивых костюмов героев, настоящая волшебная сказка наяву, это именно то, что идеально подходит под атмосферу новогоднего вечера! Мамонтенок – очень дружелюбный герой и успел подружиться на проекте со многими участниками. Поэтому несколько дуэтов обязательно случится в этом спецвыпуске!" – рассказал Билан.По его словам, участвовать в проекте было непросто, но увлекательно. Ведь приходилось намеренно скрывать свой голос, искать новые интонации – эта работа дала огромный опыт и принесла колоссальное удовольствие."Новогодняя Маска" – это хорошая традиция, самое необычное и непредсказуемое шоу."Это встреча с абсолютно новыми масками и уже полюбившимися героями. Есть возможность вновь их увидеть, услышать, пообщаться. Всех, кто посмотрит "Новогоднюю Маску" на НТВ, ждет огромное количество сюрпризов. Я думаю, что мой Скорпион полюбился именно таким, каким я его сделал. Поэтому, безусловно, все увидят знакомый характер, но голос изменять я не буду. Я с большим удовольствием вновь надену этот костюм, который ни разу не надевал с финала шоу", – поделился Сергей Лазарев.Среди масок окажется и бессменный ведущий проекта Вячеслав Макаров. Он не только будет вести шоу, но и выступит вместе с Лисенком, это Яна Рудковская, и Пуделем – Ладой Дэнс."Новогодняя Маска" – это не только яркие музыкальные свершения, а еще и смешные диалоги между жюри и участниками. По традиции, будут и новые маски, под которыми скрываются самые известные артисты. Зрителей ожидают самые топовые и неожиданные дуэты, в том числе и моя коллаборация", – говорит Макаров.Большую работу для подготовки новогоднего выпуска проделали и создатели масок. И, как всегда, они смогут удивить зрителей. На производство всех восьми масок новогоднего спецвыпуска ушло более четырех месяцев. Самыми трудоемкими оказались Подснежник и Золотая Белка. На последней – более 2500 золотых чешуек, вырезанных с помощью лазера. В процессе создания Новогоднего Леденца костюмеры столкнулись с неожиданными сложностями: при транспортировке краска и лак, которыми была покрыта маска, дали странную реакцию. Белый цвет маски превратился в темно-серый. За несколько дней до съемки программы пришлось экстренно шлифовать маску, перекрашивать и покрывать ее другими составами. Юбка Леденца весит 12 килограммов и держится на специальных плечевых креплениях, которые не видны зрителям. За исключением Новогоднего Фейерверка, все маски этого новогоднего спецвыпуска – оригинальные.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pWupRkzEEL

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нтв (телеканал), сергей лазарев, регина тодоренко, тимур родригез, кино, сериалы, культура