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В Госдуме призвали Маска баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 29.12.2023
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08:03 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/mask-1918889930.html
В Госдуме призвали Маска баллотироваться в президенты США
В Госдуме призвали Маска баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 29.12.2023
В Госдуме призвали Маска баллотироваться в президенты США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска не упустить исторический шанс и баллотироваться в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:03
2023-12-29T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска не упустить исторический шанс и баллотироваться в президенты США. Ранее миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный ранее Маском план по Украине. В свою очередь, сам бизнесмен заявил, что если бы был принят предложенный им в 2022 году план, то многих смертей удалось бы избежать. План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. "Маск - здравомыслящий политик и уважаемый бизнесмен. Для того, чтобы постараться изменить наш несовершенный мир к лучшему, не надо делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку, а лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, у Маска есть шанс вернуть "раздемократизированным США украденную мечту". "Уверен, что тогда его голос и мирные предложения будут поддержаны американским народом и услышаны во всем мире", - подчеркнул депутат. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Пятого октября того же года Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231228/krym-1918702105.html
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россия, украина, сша, владимир путин, илон маск, госдума рф, оон, михаил шеремет, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Илон Маск, Госдума РФ, ООН, Михаил Шеремет, В мире
В Госдуме призвали Маска баллотироваться в президенты США

Депутат Шеремет призвал Маска использовать шанс и выдвинуться в президенты США

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска не упустить исторический шанс и баллотироваться в президенты США.
Ранее миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный ранее Маском план по Украине. В свою очередь, сам бизнесмен заявил, что если бы был принят предложенный им в 2022 году план, то многих смертей удалось бы избежать. План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Крыму предложили Маску обновить свой план по Украине
Вчера, 11:48
"Маск - здравомыслящий политик и уважаемый бизнесмен. Для того, чтобы постараться изменить наш несовершенный мир к лучшему, не надо делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку, а лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, у Маска есть шанс вернуть "раздемократизированным США украденную мечту".
"Уверен, что тогда его голос и мирные предложения будут поддержаны американским народом и услышаны во всем мире", - подчеркнул депутат.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Пятого октября того же года Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Война Маска и Байдена дошла до космоса, пишут СМИ
26 декабря, 15:20
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинИлон МаскГосдума РФООНМихаил ШереметВ мире
 
 
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