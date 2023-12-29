https://ria.ru/20231229/malysh-1919065335.html

Глава СК заинтересовался делом малыша, умершего в пермской больнице

Глава СК заинтересовался делом малыша, умершего в пермской больнице - РИА Новости, 29.12.2023

Глава СК заинтересовался делом малыша, умершего в пермской больнице

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша, родители которого пошли в суд для поиска виновных... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T22:44

2023-12-29T22:44

2023-12-29T22:44

происшествия

россия

пермский край

чернушка

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 29 дек - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша, родители которого пошли в суд для поиска виновных в гибели ребенка, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее издание 59.RU написало, что у семьи из пермской Чернушки три года назад в больнице скончался ребенок. Родители умершего мальчика пытались определить причину смерти своего ребенка и обратились к московским судмедэкспертам, которые пришли к выводу, что врач во время операции не провел ревизию брюшных органов, поэтому не была найдена "причина заворота тонкой кишки" и далее не использовалось адекватное для этого случая лечение. СК со ссылкой на СМИ сообщает, что родители ребенка обратились в суд, чтобы установить виновных в смерти ребенка и получить компенсацию. "Следственными органами СК России по Пермскому краю расследовано уголовное дело по факту смерти в больнице четырехлетнего мальчика. Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Головкину Д.В. доложить о результатах расследования дела и основаниях принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231225/sk-1917887254.html

россия

пермский край

чернушка

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происшествия, россия, пермский край, чернушка, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)