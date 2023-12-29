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Глава СК заинтересовался делом малыша, умершего в пермской больнице - РИА Новости, 29.12.2023
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22:44 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/malysh-1919065335.html
Глава СК заинтересовался делом малыша, умершего в пермской больнице
Глава СК заинтересовался делом малыша, умершего в пермской больнице - РИА Новости, 29.12.2023
Глава СК заинтересовался делом малыша, умершего в пермской больнице
Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша, родители которого пошли в суд для поиска виновных... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T22:44
2023-12-29T22:44
происшествия
россия
пермский край
чернушка
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 29 дек - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша, родители которого пошли в суд для поиска виновных в гибели ребенка, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее издание 59.RU написало, что у семьи из пермской Чернушки три года назад в больнице скончался ребенок. Родители умершего мальчика пытались определить причину смерти своего ребенка и обратились к московским судмедэкспертам, которые пришли к выводу, что врач во время операции не провел ревизию брюшных органов, поэтому не была найдена "причина заворота тонкой кишки" и далее не использовалось адекватное для этого случая лечение. СК со ссылкой на СМИ сообщает, что родители ребенка обратились в суд, чтобы установить виновных в смерти ребенка и получить компенсацию. "Следственными органами СК России по Пермскому краю расследовано уголовное дело по факту смерти в больнице четырехлетнего мальчика. Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Головкину Д.В. доложить о результатах расследования дела и основаниях принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231225/sk-1917887254.html
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пермский край
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происшествия, россия, пермский край, чернушка, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Чернушка, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК заинтересовался делом малыша, умершего в пермской больнице

Бастрыкин заинтересовался делом 4-летнего малыша, умершего в пермской больнице

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 дек - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша, родители которого пошли в суд для поиска виновных в гибели ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее издание 59.RU написало, что у семьи из пермской Чернушки три года назад в больнице скончался ребенок. Родители умершего мальчика пытались определить причину смерти своего ребенка и обратились к московским судмедэкспертам, которые пришли к выводу, что врач во время операции не провел ревизию брюшных органов, поэтому не была найдена "причина заворота тонкой кишки" и далее не использовалось адекватное для этого случая лечение.
СК со ссылкой на СМИ сообщает, что родители ребенка обратились в суд, чтобы установить виновных в смерти ребенка и получить компенсацию.
«
"Следственными органами СК России по Пермскому краю расследовано уголовное дело по факту смерти в больнице четырехлетнего мальчика. Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Головкину Д.В. доложить о результатах расследования дела и основаниях принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияПермский крайЧернушкаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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