Порт Махачкалы испытывает сложности из-за обмеления
Махачкалинский порт испытывает сложности с вхождением кораблей из-за обмеления
Порт Махачкалы. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 29 дек – РИА Новости. Махачкалинский морской торговый порт испытывает сложности с вхождением кораблей из-за обмеления, этот вопрос обсудили в правительстве Дагестана, сообщает Telegram-канал кабмина республики.
По данным властей, из-за ветров, длящихся уже три недели, канал сухогрузной гавани замело песком, что отчасти заблокировало работу порта. На рейде из-за обмеления застряли 20 судов, и.о. гендиректора АО "Махачкалинский морской торговый порт" Рустам Керимов назвал ситуацию критической.
"Ситуация в порту критическая, на рейде 20 судов, постоянно продолжаются ветра. В первую очередь нам нужно ускорить оформление судов, для этого таможня и пограничные органы должны согласовать нам оформление комиссии двумя бортами. Также необходимо, чтобы капитония порта ежедневно мониторила ситуацию и, по возможности, увеличивала осадки для захождения новых судов. От Росморпорта нам требуется, чтобы в кратчайшие сроки провелись работы по дноуглублению и появилась возможность заводить суда. И если у военных в Каспийске, в порту, есть какая-то техника, попросить их тоже привлечь ее к работе, чтобы справиться со стихией", - цитирует слова Керимова Telegram-канал правительства Дагестана.
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов пообещал поддержку руководства региона в этом вопросе, отметив, что необходимо оперативно подготовить "официальное обращение на имя главы республики с разъяснением ситуации и описанием требуемой помощи".