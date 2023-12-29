https://ria.ru/20231229/makhachkala-1919026366.html

Порт Махачкалы испытывает сложности из-за обмеления

Порт Махачкалы испытывает сложности из-за обмеления - РИА Новости, 29.12.2023

Порт Махачкалы испытывает сложности из-за обмеления

Махачкалинский морской торговый порт испытывает сложности с вхождением кораблей из-за обмеления, этот вопрос обсудили в правительстве Дагестана, сообщает... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:37

2023-12-29T17:37

2023-12-29T17:37

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каспийск

керимов

росморпорт

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МАХАЧКАЛА, 29 дек – РИА Новости. Махачкалинский морской торговый порт испытывает сложности с вхождением кораблей из-за обмеления, этот вопрос обсудили в правительстве Дагестана, сообщает Telegram-канал кабмина республики. По данным властей, из-за ветров, длящихся уже три недели, канал сухогрузной гавани замело песком, что отчасти заблокировало работу порта. На рейде из-за обмеления застряли 20 судов, и.о. гендиректора АО "Махачкалинский морской торговый порт" Рустам Керимов назвал ситуацию критической. "Ситуация в порту критическая, на рейде 20 судов, постоянно продолжаются ветра. В первую очередь нам нужно ускорить оформление судов, для этого таможня и пограничные органы должны согласовать нам оформление комиссии двумя бортами. Также необходимо, чтобы капитония порта ежедневно мониторила ситуацию и, по возможности, увеличивала осадки для захождения новых судов. От Росморпорта нам требуется, чтобы в кратчайшие сроки провелись работы по дноуглублению и появилась возможность заводить суда. И если у военных в Каспийске, в порту, есть какая-то техника, попросить их тоже привлечь ее к работе, чтобы справиться со стихией", - цитирует слова Керимова Telegram-канал правительства Дагестана. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов пообещал поддержку руководства региона в этом вопросе, отметив, что необходимо оперативно подготовить "официальное обращение на имя главы республики с разъяснением ситуации и описанием требуемой помощи".

https://ria.ru/20231121/kaspiy-1910736167.html

https://ria.ru/20231214/volga-1915767428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

махачкала, каспийск, керимов, росморпорт, общество