https://ria.ru/20231229/lvov-1918904989.html

Во Львове прогремели повторные взрывы

Во Львове прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 29.12.2023

Во Львове прогремели повторные взрывы

Повторные взрывы раздаются во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:07

2023-12-29T10:07

2023-12-29T10:08

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андрей садовой

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Повторные взрывы раздаются во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе. "Львов – снова взрывы", - написал Садовой. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/lvov-1918888555.html

https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918902698.html

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Дарья Буймова

в мире, львов, украина, россия, дмитрий песков, андрей садовой, вооруженные силы украины