https://ria.ru/20231229/lvov-1918883807.html
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.12.2023
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели во Львове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:04
2023-12-29T06:04
2023-12-29T07:53
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове, сообщает украинский телеканал "Общественное"."Во Львове слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о двух "прилетах" по городу. Позднее он заявил о пожаре на "объекте критической инфраструктуры".Кроме того, еще шесть взрывов прогремели в Харькове, об этом заявил мэр города Игорь Терехов. В городе, по его словам, возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена почти на всей территории страны, в том числе в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/odesskaya_oblast-1918867856.html
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львов, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Львов, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове и Львове прозвучали взрывы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"Во Львове слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о двух "прилетах" по городу. Позднее он заявил о пожаре на "объекте критической инфраструктуры".
Кроме того, еще шесть взрывов прогремели в Харькове, об этом заявил мэр города Игорь Терехов. В городе, по его словам, возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена почти на всей территории страны, в том числе в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ