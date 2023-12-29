Рейтинг@Mail.ru
В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:25 29.12.2023 (обновлено: 12:46 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/lvenok-1918933282.html
В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы
В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы - РИА Новости, 29.12.2023
В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы
Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба в сафари-парке "Тайган" в Крыму встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:25
2023-12-29T12:46
хорошие новости
саки (крым)
олег зубков
республика крым
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918932679_7:0:2542:1426_1920x0_80_0_0_89ef5a8b031a490ecd2586b06a8e022c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба в сафари-парке "Тайган" в Крыму встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. "Львенка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел. Теперь с ним все будет хорошо", — сказал он. По его словам, маленький хищник уже потихоньку самостоятельно передвигается, опираясь на задние лапы.Больного львенка привезли в зоопарк из города Саки, где он проживал в частном доме как домашний питомец.
https://ria.ru/20231027/lvenok-1905588366.html
https://ria.ru/20231114/lvenok-1909369094.html
саки (крым)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918932679_552:0:2453:1426_1920x0_80_0_0_624f1b863bba21d6591ba4c7f6181e13.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саки (крым), олег зубков, республика крым, общество
Хорошие новости, Саки (Крым), Олег Зубков, Республика Крым, Общество
В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы

Львенок Симба в парке "Тайган" встал на лапы и начал самостоятельно ходить

© Олег Зубков/TelegramЛьвенок Симба в сафари-парке "Тайган" в Крыму
Львенок Симба в сафари-парке Тайган в Крыму
© Олег Зубков/Telegram
Львенок Симба в сафари-парке "Тайган" в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба в сафари-парке "Тайган" в Крыму встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
"Львенка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел. Теперь с ним все будет хорошо", — сказал он.
Покалеченный львенок, изъятый ранее в Мелитополе из незаконного владения у частных лиц, встал на лапы
В Крыму встал на лапы покалеченный львенок, изъятый в Мелитополе
27 октября, 11:50
По его словам, маленький хищник уже потихоньку самостоятельно передвигается, опираясь на задние лапы.
Больного львенка привезли в зоопарк из города Саки, где он проживал в частном доме как домашний питомец.
Олег Зубков с донецким львенком Шерханом
Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк
14 ноября, 14:35
 
Хорошие новостиСаки (Крым)Олег ЗубковРеспублика КрымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала