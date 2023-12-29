https://ria.ru/20231229/lvenok-1918933282.html
В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы
В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы - РИА Новости, 29.12.2023
В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы
Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба в сафари-парке "Тайган" в Крыму встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:25
2023-12-29T12:25
2023-12-29T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба в сафари-парке "Тайган" в Крыму встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. "Львенка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел. Теперь с ним все будет хорошо", — сказал он. По его словам, маленький хищник уже потихоньку самостоятельно передвигается, опираясь на задние лапы.Больного львенка привезли в зоопарк из города Саки, где он проживал в частном доме как домашний питомец.
https://ria.ru/20231027/lvenok-1905588366.html
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саки (крым), олег зубков, республика крым, общество
Хорошие новости, Саки (Крым), Олег Зубков, Республика Крым, Общество
В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы
Львенок Симба в парке "Тайган" встал на лапы и начал самостоятельно ходить
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба в сафари-парке "Тайган" в Крыму встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
"Львенка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел. Теперь с ним все будет хорошо", — сказал он.
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По его словам, маленький хищник уже потихоньку самостоятельно передвигается, опираясь на задние лапы.
Больного львенка привезли в зоопарк из города Саки
, где он проживал в частном доме как домашний питомец.
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