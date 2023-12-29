https://ria.ru/20231229/lvenok-1918933282.html

В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы

В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы - РИА Новости, 29.12.2023

В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапы

Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба в сафари-парке "Тайган" в Крыму встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:25

2023-12-29T12:25

2023-12-29T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба в сафари-парке "Тайган" в Крыму встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. "Львенка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел. Теперь с ним все будет хорошо", — сказал он. По его словам, маленький хищник уже потихоньку самостоятельно передвигается, опираясь на задние лапы.Больного львенка привезли в зоопарк из города Саки, где он проживал в частном доме как домашний питомец.

https://ria.ru/20231027/lvenok-1905588366.html

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Дарья Буймова

саки (крым), олег зубков, республика крым, общество