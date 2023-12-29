https://ria.ru/20231229/litva-1918878954.html
Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит
Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит - РИА Новости, 29.12.2023
Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит
Власти Калининградской области призывают Литву снять ограничения на транзит и вернуться к нормальному сотрудничеству в этой сфере, заявил губернатор Антон... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:11
2023-12-29T04:11
2023-12-29T04:11
литва
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антон алиханов
экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти Калининградской области призывают Литву снять ограничения на транзит и вернуться к нормальному сотрудничеству в этой сфере, заявил губернатор Антон Алиханов. Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. В интервью РИА Новости Алиханов заявил, что Калининградская область стремится сохранить транзит и не хочет от него отказываться. "Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере. Литва - транзитная страна. Ничего здесь нового я не говорю. Достаточно посмотреть на карту. И падающие доходы в том числе бюджетов литовских, собственно, полностью связаны с тем поведением и теми решениями, которые принимает литовское правительство", - рассказал он. Алиханов добавил, что Литва продолжает предпринимать ограничения, которые никак не связаны с выполнением санкционных пакетов Евросоюза. "Они предпринимают большие гораздо ограничения, которые с санкциями не связаны никак", - заключил он.
https://ria.ru/20231228/litva-1918609704.html
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литва, калининградская область, россия, антон алиханов, экономика
Литва, Калининградская область, Россия, Антон Алиханов, Экономика
Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит
Алиханов призвал Литву снять ограничения на транзит и вернуться к сотрудничеству
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти Калининградской области призывают Литву снять ограничения на транзит и вернуться к нормальному сотрудничеству в этой сфере, заявил губернатор Антон Алиханов.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России
было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море
на судах и паромах.
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В интервью РИА Новости Алиханов заявил, что Калининградская область стремится сохранить транзит и не хочет от него отказываться.
"Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере. Литва - транзитная страна. Ничего здесь нового я не говорю. Достаточно посмотреть на карту. И падающие доходы в том числе бюджетов литовских, собственно, полностью связаны с тем поведением и теми решениями, которые принимает литовское правительство", - рассказал он.
Алиханов добавил, что Литва продолжает предпринимать ограничения, которые никак не связаны с выполнением санкционных пакетов Евросоюза. "Они предпринимают большие гораздо ограничения, которые с санкциями не связаны никак", - заключил он.
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