https://ria.ru/20231229/litva-1918878954.html

Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит

Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит - РИА Новости, 29.12.2023

Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит

Власти Калининградской области призывают Литву снять ограничения на транзит и вернуться к нормальному сотрудничеству в этой сфере, заявил губернатор Антон... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T04:11

2023-12-29T04:11

2023-12-29T04:11

литва

калининградская область

россия

антон алиханов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/92/1561749271_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2eebfa73804951b29bbbc4541e839edd.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти Калининградской области призывают Литву снять ограничения на транзит и вернуться к нормальному сотрудничеству в этой сфере, заявил губернатор Антон Алиханов. Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. В интервью РИА Новости Алиханов заявил, что Калининградская область стремится сохранить транзит и не хочет от него отказываться. "Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере. Литва - транзитная страна. Ничего здесь нового я не говорю. Достаточно посмотреть на карту. И падающие доходы в том числе бюджетов литовских, собственно, полностью связаны с тем поведением и теми решениями, которые принимает литовское правительство", - рассказал он. Алиханов добавил, что Литва продолжает предпринимать ограничения, которые никак не связаны с выполнением санкционных пакетов Евросоюза. "Они предпринимают большие гораздо ограничения, которые с санкциями не связаны никак", - заключил он.

https://ria.ru/20231228/litva-1918609704.html

https://ria.ru/20231229/evrosoyuz-1918878741.html

литва

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литва, калининградская область, россия, антон алиханов, экономика