https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html
СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек
СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек - РИА Новости, 29.12.2023
СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек
Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, прекратили, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:36
2023-12-29T11:36
2023-12-29T12:58
валерия чекалина
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, прекратили, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков."Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных", — сказал собеседник агентства.В конце ноября со счета Лерчек сняли арест, она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. Как заявил адвокат, всего Чекалина перечислила в казну около 500 миллионов рублей.Накануне для блогеров отменили все ограничения, они вернулись в соцсети после девятимесячного молчания.При этом Чекалины остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.
https://ria.ru/20231129/blinovskaya-1912760431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия чекалина, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Валерия Чекалина, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек
Адвокат блогера Лерчек сообщил о прекращении уголовного дела о неуплате налогов
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, прекратили, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
"Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных", — сказал собеседник агентства.
Против Чекалиной и ее мужа Артема возбуждали два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь легализованных денег с преступным источником происхождения.
В конце ноября со счета Лерчек сняли арест, она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. Как заявил адвокат, всего Чекалина перечислила в казну около 500 миллионов рублей.
Накануне для блогеров отменили все ограничения, они вернулись в соцсети после девятимесячного молчания.
При этом Чекалины остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.
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