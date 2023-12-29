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СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек - РИА Новости, 29.12.2023
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11:36 29.12.2023 (обновлено: 12:58 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html
СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек
СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек - РИА Новости, 29.12.2023
СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек
Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, прекратили, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:36
2023-12-29T12:58
валерия чекалина
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, прекратили, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков."Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных", — сказал собеседник агентства.В конце ноября со счета Лерчек сняли арест, она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. Как заявил адвокат, всего Чекалина перечислила в казну около 500 миллионов рублей.Накануне для блогеров отменили все ограничения, они вернулись в соцсети после девятимесячного молчания.При этом Чекалины остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.
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валерия чекалина, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Валерия Чекалина, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек

Адвокат блогера Лерчек сообщил о прекращении уголовного дела о неуплате налогов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek). Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, прекратили, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
"Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных", — сказал собеседник агентства.

Против Чекалиной и ее мужа Артема возбуждали два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь легализованных денег с преступным источником происхождения.

В конце ноября со счета Лерчек сняли арест, она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. Как заявил адвокат, всего Чекалина перечислила в казну около 500 миллионов рублей.
Накануне для блогеров отменили все ограничения, они вернулись в соцсети после девятимесячного молчания.
При этом Чекалины остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.
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