https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html

СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек

СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек - РИА Новости, 29.12.2023

СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, прекратили, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:36

2023-12-29T11:36

2023-12-29T12:58

валерия чекалина

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, прекратили, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков."Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных", — сказал собеседник агентства.В конце ноября со счета Лерчек сняли арест, она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. Как заявил адвокат, всего Чекалина перечислила в казну около 500 миллионов рублей.Накануне для блогеров отменили все ограничения, они вернулись в соцсети после девятимесячного молчания.При этом Чекалины остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.

https://ria.ru/20231129/blinovskaya-1912760431.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валерия чекалина, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)