https://ria.ru/20231229/lep-1918939768.html

На Украине повреждена высоковольтная линия электропередачи

На Украине повреждена высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 29.12.2023

На Украине повреждена высоковольтная линия электропередачи

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что в одном из центральных регионов Украины в результате взрывов повреждена высоковольтная линия... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:45

2023-12-29T12:45

2023-12-29T12:45

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украина

укрэнерго

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что в одном из центральных регионов Украины в результате взрывов повреждена высоковольтная линия электропередачи. "Сегодня утром... была повреждена высоковольтная воздушная линия 330 кВ в центральном регионе. Обесточивания потребителей не было. После окончания воздушной тревоги начаты аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Утверждается, что ЛЭП получила повреждения "во время массированной ракетной атаки". О каком именно регионе идет речь, не уточняется. В "Укрэнерго" добавили, что импорт электроэнергии осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Польши Румынии и Молдавии. Общий объем 18155 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1174 МВт. Отмечается, что из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро оставались 416 населенных пунктов. Ранее в пятницу "Укрэнерго" сообщала, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918893022.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, укрэнерго