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На Украине повреждена высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 29.12.2023
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12:45 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/lep-1918939768.html
На Украине повреждена высоковольтная линия электропередачи
На Украине повреждена высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 29.12.2023
На Украине повреждена высоковольтная линия электропередачи
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что в одном из центральных регионов Украины в результате взрывов повреждена высоковольтная линия... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:45
2023-12-29T12:45
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что в одном из центральных регионов Украины в результате взрывов повреждена высоковольтная линия электропередачи. "Сегодня утром... была повреждена высоковольтная воздушная линия 330 кВ в центральном регионе. Обесточивания потребителей не было. После окончания воздушной тревоги начаты аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Утверждается, что ЛЭП получила повреждения "во время массированной ракетной атаки". О каком именно регионе идет речь, не уточняется. В "Укрэнерго" добавили, что импорт электроэнергии осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Польши Румынии и Молдавии. Общий объем 18155 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1174 МВт. Отмечается, что из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро оставались 416 населенных пунктов. Ранее в пятницу "Укрэнерго" сообщала, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, укрэнерго
В мире, Украина, Укрэнерго
На Украине повреждена высоковольтная линия электропередачи

"Укрэнерго": в центральной части Украины повреждена высоковольтная ЛЭП

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что в одном из центральных регионов Украины в результате взрывов повреждена высоковольтная линия электропередачи.
"Сегодня утром... была повреждена высоковольтная воздушная линия 330 кВ в центральном регионе. Обесточивания потребителей не было. После окончания воздушной тревоги начаты аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Утверждается, что ЛЭП получила повреждения "во время массированной ракетной атаки". О каком именно регионе идет речь, не уточняется. В "Укрэнерго" добавили, что импорт электроэнергии осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Польши Румынии и Молдавии. Общий объем 18155 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1174 МВт. Отмечается, что из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро оставались 416 населенных пунктов.
Ранее в пятницу "Укрэнерго" сообщала, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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