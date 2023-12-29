На Украине повреждена высоковольтная линия электропередачи
"Укрэнерго": в центральной части Украины повреждена высоковольтная ЛЭП
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что в одном из центральных регионов Украины в результате взрывов повреждена высоковольтная линия электропередачи.
"Сегодня утром... была повреждена высоковольтная воздушная линия 330 кВ в центральном регионе. Обесточивания потребителей не было. После окончания воздушной тревоги начаты аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Утверждается, что ЛЭП получила повреждения "во время массированной ракетной атаки". О каком именно регионе идет речь, не уточняется. В "Укрэнерго" добавили, что импорт электроэнергии осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Польши Румынии и Молдавии. Общий объем 18155 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1174 МВт. Отмечается, что из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро оставались 416 населенных пунктов.
Ранее в пятницу "Укрэнерго" сообщала, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.