https://ria.ru/20231229/krym-1918891005.html

В Крыму под национализацию попало свыше 2,6 тысячи украинских активов

В Крыму под национализацию попало свыше 2,6 тысячи украинских активов - РИА Новости, 29.12.2023

В Крыму под национализацию попало свыше 2,6 тысячи украинских активов

В Крыму под национализацию попало свыше 2,6 тысячи активов, принадлежащих украинским олигархам и политикам, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:12

2023-12-29T08:12

2023-12-29T08:12

в мире

россия

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. В Крыму под национализацию попало свыше 2,6 тысячи активов, принадлежащих украинским олигархам и политикам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Крымский парламент с осени 2022 года принял несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "На сегодняшний день мы уже национализировали более 2600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. При этом на торгах продано 24 национализированных объекта. И эта работа будет обязательно продолжена в следующем году", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, в бюджет республики уже поступили серьезные деньги от продажи национализированного имущества. "Эти средства мы потратим на благо нашего Крыма, поддержку наших военнослужащих и их семей", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20231217/baltika-1916333253.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, владимир константинов, сергей аксенов (политик)