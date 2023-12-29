https://ria.ru/20231229/krt-1918846309.html

Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Грайвороново"

Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Грайвороново" - РИА Новости, 29.12.2023

Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Грайвороново"

В Москве начали принимать заявки для участия в торгах на право комплексного развития 2 участков бывшей промзоны "Грайвороново", заявочная кампания продлится до... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:05

2023-12-29T12:05

2023-12-29T12:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

рязанский район

промзоны

развитие

торги

недвижимость

земельные участки

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В Москве начали принимать заявки для участия в торгах на право комплексного развития 2 участков бывшей промзоны "Грайвороново", заявочная кампания продлится до 12 марта 2024 года, а сами торги пройдут 21 марта 2024 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участки располагаются на юго-востоке города, рядом находится станция столичного метро "Стахановская". Вдоль проходит Окская улица, недалеко – Рязанский проспект."Город выставил на торги право на комплексное развитие двух неэффективно используемых участков бывшей промзоны "Грайвороново" общей площадью 22,56 гектара. По проекту здесь планируется строительство более 446 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект могут превысить 89 млрд рублей. По итогам редевелопмента площадок жители Рязанского района получат почти 3 тысячи рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что на данный момент на участках находятся устаревшие склады, автосервисы, а также автостоянки. Аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территорий стартует от 255,68 млн руб.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на территории планируется создание сбалансированного городского пространства со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Компания, которая будет выбрана в рамках торгов, сможет здесь возвести более 240 тыс. кв. м жилья. Из них более 24 тыс. кв. м можно будет построить по городской программе реновации жилищного фонда. Кроме того, на территории ожидается возведение свыше 205 тыс. кв. м промышленных и общественно-деловых объектов. Среди них детсад для 300 малышей и школа для 575 учеников, а также офисы, предприятия торговли и услуг, логистический центр.Все желающие могут ознакомиться с информацией о проведении торгов на сайте torgi.gov.ru и электронной торговой площадке Росэлторг, а также на Инвестиционном портале столицы.В Москве по программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится почти 190 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что неэффективно используемую территорию в Полесском проезде в столице ждет комплексное развитие, прием заявок для участия в торгах на право заключения договора о КРТ осуществляется до 7 марта 2024 года, а сами торги пройдут 19 марта.

https://ria.ru/20231228/torgi-1918728656.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , рязанский район, промзоны, развитие, торги, недвижимость, земельные участки