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Специалисты вычислят новую орбиту американского космоплана, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2023
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Наука
 
11:07 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kosmoplan-1918915934.html
Специалисты вычислят новую орбиту американского космоплана, считает эксперт
Специалисты вычислят новую орбиту американского космоплана, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2023
Специалисты вычислят новую орбиту американского космоплана, считает эксперт
Специалисты-наблюдатели скоро вычислят таинственную орбиту, на которую был запущен американский военный космоплан X-37B, и, скорее всего, опубликуют её,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:07
2023-12-29T11:07
наука
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иван моисеев
институт космической политики
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Специалисты-наблюдатели скоро вычислят таинственную орбиту, на которую был запущен американский военный космоплан X-37B, и, скорее всего, опубликуют её, рассказал РИА Новости эксперт в области космонавтики руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Ранее тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Аппарат называют одним из самых секретных военных проектов США, а цели его миссии обычно не разглашаются. Это был уже седьмой полёт X-37B и четвёртый для запущенного в этот раз аппарата. Впервые использовалась ракета Falcon Heavy, известно, что она за счёт своей грузоподъёмности способна выводить аппараты на орбиты высотой до 35 тысяч километров. Официально сообщалось, что во время полёта будут испытаны "новые орбитальные режимы", а во время трансляции пуска ведущие обсуждали возможность отправки космоплана на высокоэллиптическую орбиту, вероятно, с большим наклонением. "Пока точные параметры орбиты неизвестны. Это интересный вопрос. Но это определят достаточно быстро, это не скроешь. Должны опубликовать, обычно публикуют. Не официально власти США, конечно, а наблюдатели", - сказал Моисеев. Он предположил, что аппарат был запущен на высокоэллиптическую орбиту, известную в мире под названием "Молния" (по имени первого советского спутника, который был на неё отправлен). Эксперт подчеркнул, что официально Пентагон не сообщал, почему в этот раз была выбрана именно такая траектория. Моисеев выдвинул гипотезу, что X-37B несёт на себе малые спутники военного назначения, которые он может выпустить, если понадобится. Если такая необходимость не наступит, космоплан вернёт их на Землю. Руководитель Института космической политики подчеркнул, что высокоэллиптическая орбита интересна тем, что позволяет космическому аппарату долгое время находиться над каким-то определённым регионом на Земле, практически "зависать" над ним.
https://ria.ru/20231229/spacex-1918887461.html
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космос - риа наука, сша, земля, иван моисеев, институт космической политики, министерство обороны сша
Наука, Космос - РИА Наука, США, Земля, Иван Моисеев, Институт космической политики, Министерство обороны США
Специалисты вычислят новую орбиту американского космоплана, считает эксперт

Эксперт: новую орбиту американского космоплана X-37B скоро рассекретят

© Официальный сайт компании RocketplaneКосмоплан Rocketplane XP
Космоплан Rocketplane XP
© Официальный сайт компании Rocketplane
Космоплан Rocketplane XP. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Специалисты-наблюдатели скоро вычислят таинственную орбиту, на которую был запущен американский военный космоплан X-37B, и, скорее всего, опубликуют её, рассказал РИА Новости эксперт в области космонавтики руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Аппарат называют одним из самых секретных военных проектов США, а цели его миссии обычно не разглашаются. Это был уже седьмой полёт X-37B и четвёртый для запущенного в этот раз аппарата.
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Впервые использовалась ракета Falcon Heavy, известно, что она за счёт своей грузоподъёмности способна выводить аппараты на орбиты высотой до 35 тысяч километров. Официально сообщалось, что во время полёта будут испытаны "новые орбитальные режимы", а во время трансляции пуска ведущие обсуждали возможность отправки космоплана на высокоэллиптическую орбиту, вероятно, с большим наклонением.
"Пока точные параметры орбиты неизвестны. Это интересный вопрос. Но это определят достаточно быстро, это не скроешь. Должны опубликовать, обычно публикуют. Не официально власти США, конечно, а наблюдатели", - сказал Моисеев.
Он предположил, что аппарат был запущен на высокоэллиптическую орбиту, известную в мире под названием "Молния" (по имени первого советского спутника, который был на неё отправлен). Эксперт подчеркнул, что официально Пентагон не сообщал, почему в этот раз была выбрана именно такая траектория.
Моисеев выдвинул гипотезу, что X-37B несёт на себе малые спутники военного назначения, которые он может выпустить, если понадобится. Если такая необходимость не наступит, космоплан вернёт их на Землю.
Руководитель Института космической политики подчеркнул, что высокоэллиптическая орбита интересна тем, что позволяет космическому аппарату долгое время находиться над каким-то определённым регионом на Земле, практически "зависать" над ним.
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НаукаКосмос - РИА НаукаСШАЗемляИван МоисеевИнститут космической политикиМинистерство обороны США
 
 
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