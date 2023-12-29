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Российский космонавт в январе отправится в США готовиться к полету на МКС - РИА Новости, 29.12.2023
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18:59 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kosmonavt-1919039548.html
Российский космонавт в январе отправится в США готовиться к полету на МКС
Российский космонавт в январе отправится в США готовиться к полету на МКС - РИА Новости, 29.12.2023
Российский космонавт в январе отправится в США готовиться к полету на МКС
Российский космонавт Александр Гребенкин завершил тренировку перед полётом на МКС в Центре подготовки космонавтов, в начале января 2024 года он отправится в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:59
2023-12-29T18:59
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канаверал
флорида
александр гребенкин
анна кикина
наса
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский космонавт Александр Гребенкин завершил тренировку перед полётом на МКС в Центре подготовки космонавтов, в начале января 2024 года он отправится в США, где продолжит готовиться с коллегами по экипажу корабля Crew Dragon, сообщили в ЦПК. "У Александра Гребенкина завершилась предполетная подготовка в ЦПК. Сегодня космонавт, участник миссии Crew-8, выполнил итоговую экзаменационную тренировку на знание российского сегмента МКС... В первые дни нового года Александр Гребенкин отправится в США, где продолжит предполетную подготовку уже вместе с коллегами по экипажу Crew-8", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК. Отмечается, что в ходе тренировки Гребенкин провел медицинские исследования, выполнил эксперимент по наблюдению за земной поверхностью, работал с системами обеспечения жизнедеятельности. На завершающем этапе экзаменационной тренировки космонавт столкнулся с аварийной ситуацией – разгерметизацией. Запуск американского корабля Crew Dragon с участниками восьмой пилотируемой миссии NASA запланирован на февраль 2024 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в США. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрёстных полетов с NASA на МКС продлена до 2025 года включительно. Соглашение "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт. Первым таким кораблём стал "Союз МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Федяев, которого сейчас уже сменил Константин Борисов.
https://ria.ru/20231229/mks-1918878122.html
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сша, космос - риа наука, канаверал, флорида, александр гребенкин, анна кикина, наса, центр подготовки космонавтов, роскосмос
США, Космос - РИА Наука, Канаверал, Флорида, Александр Гребенкин, Анна Кикина, НАСА, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос
Российский космонавт в январе отправится в США готовиться к полету на МКС

Космонавт Гребенкин в январе отправится в США готовиться к полету на МКС

© Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина/TelegramКосмонавт Александр Гребенкин
Космонавт Александр Гребенкин
© Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина/Telegram
Космонавт Александр Гребенкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский космонавт Александр Гребенкин завершил тренировку перед полётом на МКС в Центре подготовки космонавтов, в начале января 2024 года он отправится в США, где продолжит готовиться с коллегами по экипажу корабля Crew Dragon, сообщили в ЦПК.
«
"У Александра Гребенкина завершилась предполетная подготовка в ЦПК. Сегодня космонавт, участник миссии Crew-8, выполнил итоговую экзаменационную тренировку на знание российского сегмента МКС... В первые дни нового года Александр Гребенкин отправится в США, где продолжит предполетную подготовку уже вместе с коллегами по экипажу Crew-8", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК.
© Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина/TelegramКосмонавт Александр Гребенкин
Космонавт Александр Гребенкин
© Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина/Telegram
Космонавт Александр Гребенкин
Отмечается, что в ходе тренировки Гребенкин провел медицинские исследования, выполнил эксперимент по наблюдению за земной поверхностью, работал с системами обеспечения жизнедеятельности. На завершающем этапе экзаменационной тренировки космонавт столкнулся с аварийной ситуацией – разгерметизацией.
Запуск американского корабля Crew Dragon с участниками восьмой пилотируемой миссии NASA запланирован на февраль 2024 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в США.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрёстных полетов с NASA на МКС продлена до 2025 года включительно.
Соглашение "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.
Первым таким кораблём стал "Союз МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Федяев, которого сейчас уже сменил Константин Борисов.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе"
Вчера, 03:56
 
СШАКосмос - РИА НаукаКанавералФлоридаАлександр ГребенкинАнна КикинаНАСАЦентр подготовки космонавтовРоскосмос
 
 
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