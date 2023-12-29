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Умер единственный в России полицейский корги по кличке Рыжий - РИА Новости, 29.12.2023
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20:13 29.12.2023 (обновлено: 20:48 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/korgi-1919050683.html
Умер единственный в России полицейский корги по кличке Рыжий
Умер единственный в России полицейский корги по кличке Рыжий - РИА Новости, 29.12.2023
Умер единственный в России полицейский корги по кличке Рыжий
Единственная в России полицейская собака породы корги по кличке Рыжий, которая жила в Нижнем Новгороде и долгое время служила в транспортной полиции, где... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T20:13
2023-12-29T20:48
общество
россия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Единственная в России полицейская собака породы корги по кличке Рыжий, которая жила в Нижнем Новгороде и долгое время служила в транспортной полиции, где помогала с поиском наркотиков, умерла в возрасте почти 13 лет, сообщила ее хозяйка Ольга Чумарова в соцсети "ВКонтакте".&quot;Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес. Самый крутой корги в России! Ты — единственный корги-полицейский, единственный корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД (общий курс дрессировки для собак не более 40 сантиметров в холке. — Прим. ред.). Ты тот, кто научил меня понимать маленьких собак. Безгранично преданный, талантливый, отважный. Ты, бессменный директор всей стаи&quot;, — написала она.Чумарова уточнила, что собака ушла из жизни накануне.По данным МВД, корги по кличке Рыжий получил аттестацию в 2013 году в возрасте двух лет. Собака служила в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и лучше всех распознавала наркотики разного вида. В июне 2020-го корги-полицейский вышел на пенсию. На заслуженном отдыхе пес, по словам хозяйки, был все также "бодр, весел и азартен", хотя в последнее время у него болели суставы.
https://ria.ru/20201030/korgi-1582332894.html
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общество, россия, нижний новгород
Общество, Россия, Нижний Новгород
Умер единственный в России полицейский корги по кличке Рыжий

Умер единственный в РФ полицейский корги по кличке Рыжий из Нижнего Новгорода

© @corgi_police_dogПолицейская собака породы корги по кличке Рыжий
Полицейская собака породы корги по кличке Рыжий
© @corgi_police_dog
Полицейская собака породы корги по кличке Рыжий. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Единственная в России полицейская собака породы корги по кличке Рыжий, которая жила в Нижнем Новгороде и долгое время служила в транспортной полиции, где помогала с поиском наркотиков, умерла в возрасте почти 13 лет, сообщила ее хозяйка Ольга Чумарова в соцсети "ВКонтакте".
«

"Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес. Самый крутой корги в России! Ты — единственный корги-полицейский, единственный корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД (общий курс дрессировки для собак не более 40 сантиметров в холке. — Прим. ред.). Ты тот, кто научил меня понимать маленьких собак. Безгранично преданный, талантливый, отважный. Ты, бессменный директор всей стаи", — написала она.

Чумарова уточнила, что собака ушла из жизни накануне.
По данным МВД, корги по кличке Рыжий получил аттестацию в 2013 году в возрасте двух лет. Собака служила в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и лучше всех распознавала наркотики разного вида. В июне 2020-го корги-полицейский вышел на пенсию. На заслуженном отдыхе пес, по словам хозяйки, был все также "бодр, весел и азартен", хотя в последнее время у него болели суставы.
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