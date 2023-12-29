https://ria.ru/20231229/kor-1919026778.html
В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори
В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори - РИА Новости, 29.12.2023
В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори
Еще два случая смерти от кори зарегистрированы в Румынии, общее количество заражений превысило 2,7 тысячи случаев в 35 уездах, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:40
2023-12-29T17:40
2023-12-29T17:40
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Еще два случая смерти от кори зарегистрированы в Румынии, общее количество заражений превысило 2,7 тысячи случаев в 35 уездах, сообщает в пятницу пресс-служба Национального института общественного здоровья. Первый случай смерти от кори произошел в Румынии 12 декабря, в уезде Брашов скончался семимесячный ребенок. "Национального института общественного здоровья сообщает о смерти от кори семимесячного ребенка из уезда Брашов, там же был зарегистрирован первый смертельный случай. Третий случай от смерти произошел в Бухаресте, умер 25-летний непривитый мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Всего в Румынии в этом году подтверждено 2735 случаев кори в 35 уездах. Минздрав Румынии 5 декабря объявил эпидемию кори на национальном уровне, объяснив это низким уровнем вакцинации.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, бухарест, корь
В мире, Румыния, Бухарест, Корь
В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори
В Румынии от кори умерли мужчина и семимесячный ребенок
КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Еще два случая смерти от кори зарегистрированы в Румынии, общее количество заражений превысило 2,7 тысячи случаев в 35 уездах, сообщает в пятницу пресс-служба Национального института общественного здоровья.
Первый случай смерти от кори произошел в Румынии
12 декабря, в уезде Брашов скончался семимесячный ребенок.
"Национального института общественного здоровья сообщает о смерти от кори семимесячного ребенка из уезда Брашов, там же был зарегистрирован первый смертельный случай. Третий случай от смерти произошел в Бухаресте
, умер 25-летний непривитый мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Всего в Румынии в этом году подтверждено 2735 случаев кори в 35 уездах.
Минздрав Румынии 5 декабря объявил эпидемию кори на национальном уровне, объяснив это низким уровнем вакцинации.
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