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В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори - РИА Новости, 29.12.2023
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17:40 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kor-1919026778.html
В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори
В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори - РИА Новости, 29.12.2023
В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори
Еще два случая смерти от кори зарегистрированы в Румынии, общее количество заражений превысило 2,7 тысячи случаев в 35 уездах, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:40
2023-12-29T17:40
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Еще два случая смерти от кори зарегистрированы в Румынии, общее количество заражений превысило 2,7 тысячи случаев в 35 уездах, сообщает в пятницу пресс-служба Национального института общественного здоровья. Первый случай смерти от кори произошел в Румынии 12 декабря, в уезде Брашов скончался семимесячный ребенок. "Национального института общественного здоровья сообщает о смерти от кори семимесячного ребенка из уезда Брашов, там же был зарегистрирован первый смертельный случай. Третий случай от смерти произошел в Бухаресте, умер 25-летний непривитый мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Всего в Румынии в этом году подтверждено 2735 случаев кори в 35 уездах. Минздрав Румынии 5 декабря объявил эпидемию кори на национальном уровне, объяснив это низким уровнем вакцинации.
https://ria.ru/20231227/kor-1918377025.html
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в мире, румыния, бухарест, корь
В мире, Румыния, Бухарест, Корь
В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори

В Румынии от кори умерли мужчина и семимесячный ребенок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Еще два случая смерти от кори зарегистрированы в Румынии, общее количество заражений превысило 2,7 тысячи случаев в 35 уездах, сообщает в пятницу пресс-служба Национального института общественного здоровья.
Первый случай смерти от кори произошел в Румынии 12 декабря, в уезде Брашов скончался семимесячный ребенок.
"Национального института общественного здоровья сообщает о смерти от кори семимесячного ребенка из уезда Брашов, там же был зарегистрирован первый смертельный случай. Третий случай от смерти произошел в Бухаресте, умер 25-летний непривитый мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Всего в Румынии в этом году подтверждено 2735 случаев кори в 35 уездах.
Минздрав Румынии 5 декабря объявил эпидемию кори на национальном уровне, объяснив это низким уровнем вакцинации.
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