https://ria.ru/20231229/kor-1919026778.html

В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори

В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори - РИА Новости, 29.12.2023

В Румынии зарегистрировали еще два случая смерти от кори

Еще два случая смерти от кори зарегистрированы в Румынии, общее количество заражений превысило 2,7 тысячи случаев в 35 уездах, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:40

2023-12-29T17:40

2023-12-29T17:40

в мире

румыния

бухарест

корь

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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Еще два случая смерти от кори зарегистрированы в Румынии, общее количество заражений превысило 2,7 тысячи случаев в 35 уездах, сообщает в пятницу пресс-служба Национального института общественного здоровья. Первый случай смерти от кори произошел в Румынии 12 декабря, в уезде Брашов скончался семимесячный ребенок. "Национального института общественного здоровья сообщает о смерти от кори семимесячного ребенка из уезда Брашов, там же был зарегистрирован первый смертельный случай. Третий случай от смерти произошел в Бухаресте, умер 25-летний непривитый мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Всего в Румынии в этом году подтверждено 2735 случаев кори в 35 уездах. Минздрав Румынии 5 декабря объявил эпидемию кори на национальном уровне, объяснив это низким уровнем вакцинации.

https://ria.ru/20231227/kor-1918377025.html

румыния

бухарест

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, румыния, бухарест, корь