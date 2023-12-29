https://ria.ru/20231229/konvoy-1918931817.html

В секторе Газа гуманитарный конвой попал под обстрел

В секторе Газа гуманитарный конвой попал под обстрел - РИА Новости, 29.12.2023

В секторе Газа гуманитарный конвой попал под обстрел

Гуманитарный конвой попал под обстрел израильских военных в секторе Газа, сообщил директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:19

2023-12-29T12:19

2023-12-29T12:49

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Гуманитарный конвой попал под обстрел израильских военных в секторе Газа, сообщил директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в регионе Томас Уайт в соцсети Х."Израильские военные обстреляли гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа по маршруту, определенному израильской армией", — написал он.По словам Уайта, никто из сотрудников не пострадал, но одно транспортное средство получило повреждения.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 21 тысячу, пострадали более 55 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян, более пяти тысяч получили ранения. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231229/siriya-1918875037.html

https://ria.ru/20231228/mobilizatsiya-1918864912.html

https://ria.ru/20231227/gaza-1918537989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа