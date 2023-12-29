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В Москве усилят контроль за уличными фотографами с дикими животными - РИА Новости, 29.12.2023
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13:03 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kontrol-1918943856.html
В Москве усилят контроль за уличными фотографами с дикими животными
В Москве усилят контроль за уличными фотографами с дикими животными - РИА Новости, 29.12.2023
В Москве усилят контроль за уличными фотографами с дикими животными
Контроль за уличными фотографами с дикими животными усилили в Москве в преддверии новогодних праздников, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:03
2023-12-29T13:03
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Контроль за уличными фотографами с дикими животными усилили в Москве в преддверии новогодних праздников, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Как и в прошлые годы, в ведомстве предполагают повышение спроса на услуги уличных фотографов в период новогодних праздников. Поэтому в местах праздничных гуляний, детских представлений организованы дежурства с участием инспекторов департамента, сотрудников полиции и представителей служб, отвечающих за безопасность в общественном транспорте", - говорится в сообщении. Отмечается, что, например, совы, которых чаще остальных предлагают в дневное время для фотографирования, в естественной природе ведут ночной образ жизни. Долгое пребывание на улице, неправильный рацион питания – эти и другие факторы могут стать причинами множества заболеваний у этих пернатых. Сообщается, что горожанам также не стоит оставаться равнодушными и можно сообщать о фактах незаконного использования диких животных на улицах города. Можно оставить обращение по номеру горячей линии: 8 (495) 777-77-77 или написать сообщение в специализированном чат-боте "Спаси сову" в Telegram.
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве усилят контроль за уличными фотографами с дикими животными

В Москве усилят контроль за уличными фотографами с дикими животными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСовы
Совы - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Совы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Контроль за уличными фотографами с дикими животными усилили в Москве в преддверии новогодних праздников, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Как и в прошлые годы, в ведомстве предполагают повышение спроса на услуги уличных фотографов в период новогодних праздников. Поэтому в местах праздничных гуляний, детских представлений организованы дежурства с участием инспекторов департамента, сотрудников полиции и представителей служб, отвечающих за безопасность в общественном транспорте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, например, совы, которых чаще остальных предлагают в дневное время для фотографирования, в естественной природе ведут ночной образ жизни. Долгое пребывание на улице, неправильный рацион питания – эти и другие факторы могут стать причинами множества заболеваний у этих пернатых.
Сообщается, что горожанам также не стоит оставаться равнодушными и можно сообщать о фактах незаконного использования диких животных на улицах города. Можно оставить обращение по номеру горячей линии: 8 (495) 777-77-77 или написать сообщение в специализированном чат-боте "Спаси сову" в Telegram.
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