https://ria.ru/20231229/kontrol-1918943856.html

В Москве усилят контроль за уличными фотографами с дикими животными

В Москве усилят контроль за уличными фотографами с дикими животными - РИА Новости, 29.12.2023

В Москве усилят контроль за уличными фотографами с дикими животными

Контроль за уличными фотографами с дикими животными усилили в Москве в преддверии новогодних праздников, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:03

2023-12-29T13:03

2023-12-29T13:03

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Контроль за уличными фотографами с дикими животными усилили в Москве в преддверии новогодних праздников, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Как и в прошлые годы, в ведомстве предполагают повышение спроса на услуги уличных фотографов в период новогодних праздников. Поэтому в местах праздничных гуляний, детских представлений организованы дежурства с участием инспекторов департамента, сотрудников полиции и представителей служб, отвечающих за безопасность в общественном транспорте", - говорится в сообщении. Отмечается, что, например, совы, которых чаще остальных предлагают в дневное время для фотографирования, в естественной природе ведут ночной образ жизни. Долгое пребывание на улице, неправильный рацион питания – эти и другие факторы могут стать причинами множества заболеваний у этих пернатых. Сообщается, что горожанам также не стоит оставаться равнодушными и можно сообщать о фактах незаконного использования диких животных на улицах города. Можно оставить обращение по номеру горячей линии: 8 (495) 777-77-77 или написать сообщение в специализированном чат-боте "Спаси сову" в Telegram.

https://ria.ru/20231220/lvenok-1917092738.html

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городское хозяйство москвы, москва