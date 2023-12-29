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СМИ: командующий флотом Китая возглавил Министерство обороны
СМИ: командующий флотом Китая возглавил Министерство обороны - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: командующий флотом Китая возглавил Министерство обороны
Парламент Китая в пятницу назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Дун Цзюня новым главой минобороны, следует из решения,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:49
2023-12-29T13:49
2023-12-29T14:00
в мире
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Парламент Китая в пятницу назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Дун Цзюня новым главой минобороны, следует из решения, опубликованного государственным агентством Синьхуа.Адмирал Дун Цзюнь занимал пост главнокомандующего ВМС НОАК с 2021 года.Решение принято в пятницу в ходе 7-й сессии Постоянного комитета ВСНП 14-го созыва, проходящей в Пекине 25-29 декабря. ПК ВСНП является постоянно действующим органом китайского парламента, который работает в период между ежегодными сессиями. Решение о назначении Дун Цзюня на должность главы оборонного ведомства Китая было принято спустя более чем два месяца после того, как было объявлено о снятии с нее предыдущего министра обороны Ли Шанфу. Причины снятия Ли Шанфу с должности не уточнялись. Ли Шанфу не появлялся на публике с конца августа, когда он выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Издание Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Ли Шанфу находится под следствием по делу о коррупции и, вероятно, будет отстранен. Официальные представители МИД и минобороны КНР тогда заявляли, что не осведомлены о ситуации вокруг Ли Шанфу.Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун переговорил с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэньли, что стало первым общением высокопоставленных военных Вашингтона и Пекина с тех пор, как китайское правительство прекратило все подобные контакты в ответ на визит тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года.
https://ria.ru/20231226/admiral-1918248701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Народно-освободительная армия Китая
СМИ: командующий флотом Китая возглавил Министерство обороны
Синьхуа: командующий ВМС Китая Дун Цзюнь возглавил Минобороны
ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Парламент Китая в пятницу назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Дун Цзюня новым главой минобороны, следует из решения, опубликованного государственным агентством Синьхуа.
Адмирал Дун Цзюнь занимал пост главнокомандующего ВМС НОАК с 2021 года.
Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующему ВМС Ху Чжунмину
Решение принято в пятницу в ходе 7-й сессии Постоянного комитета ВСНП
14-го созыва, проходящей в Пекине
25-29 декабря. ПК ВСНП является постоянно действующим органом китайского парламента, который работает в период между ежегодными сессиями.
Решение о назначении Дун Цзюня на должность главы оборонного ведомства Китая было принято спустя более чем два месяца после того, как было объявлено о снятии с нее предыдущего министра обороны Ли Шанфу
. Причины снятия Ли Шанфу с должности не уточнялись.
Ли Шанфу не появлялся на публике с конца августа, когда он выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Издание Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Ли Шанфу находится под следствием по делу о коррупции и, вероятно, будет отстранен. Официальные представители МИД и минобороны КНР тогда заявляли, что не осведомлены о ситуации вокруг Ли Шанфу.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США
генерал Чарльз Браун переговорил с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэньли, что стало первым общением высокопоставленных военных Вашингтона
и Пекина с тех пор, как китайское правительство прекратило все подобные контакты в ответ на визит тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси
на Тайвань
в августе 2022 года.
МИД Китая отказался комментировать отставку министра обороны