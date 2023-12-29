https://ria.ru/20231229/kirkorov-1918947499.html

Киркорова не лишат звания народного артиста за участие в "голой вечеринке"

Киркорова не лишат звания народного артиста за участие в "голой вечеринке" - РИА Новости, 29.12.2023

Киркорова не лишат звания народного артиста за участие в "голой вечеринке"

Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в скандальной вечеринке актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:15

2023-12-29T13:15

2023-12-29T14:58

россия

филипп киркоров

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

шоубиз

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москва

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в скандальной вечеринке актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры."Да, это так (Киркорова не лишат звания. — Прим. ред.). <...> Награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", — отметили в ведомстве.В министерстве уточнили, что такой порядок определен законодательством.Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры с просьбой лишить певца звания народного артиста России.По информации СМИ, проблемы у Киркорова начались после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Так, он исчез из списка актеров новогоднего фильма 2022 года "СамоИрония судьбы", также артиста убрали с официального постера кино "Иван Васильевич меняет всё!", а некоторые сцены фильма сейчас переснимают.Сам Киркоров во вторник публично извинился за участие в скандальной вечеринке. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут. Артист подчеркнул, что осознает совершенную ошибку. По словам Киркорова, он пришел в клуб, не зная о характере вечеринки.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.

https://ria.ru/20231227/kirkorov-1918437066.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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Варвара Скокшина

россия, филипп киркоров, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва, анастасия ивлеева, новости культуры