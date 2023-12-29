https://ria.ru/20231229/kirkorov-1918909668.html
Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт
Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2023
Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт
Основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм, а также непристойное... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:42
2023-12-29T10:42
2023-12-29T12:12
шоубиз
филипп киркоров
анастасия ивлеева
иван соловьев (юрист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_70b00d954867b8012e6fde6c50e6410e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм, а также непристойное поведение, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, учёный-правовед Иван Соловьев. Ранее Минкультуры попросили лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке с обнаженным дресс-кодом в клубе "Мутабор". В свою очередь юрист певца Александр Добровинский заявил, что участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" не может быть основанием для лишения звания народного артиста. "Уверен, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ*, с учетом откровенно непристойного поведения исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни, появились значимые правовые основания для того, чтобы поставить вопрос о возможности подготовки представления о лишении господина Киркорова почетного звания "Народный артист России", - сказал РИА Новости Соловьев. По его словам, звание "Народный артист России" присваивается не за то, что некий человек хорошо поет, а за то, что его личность и творчество откликаются в душе людей. "Есть четкая юридическая процедура лишения этого звания. И основания тому - нарушение профессиональной этики и моральных норм, если нравственные качества или поступки обладателя этого высокого звания перестали соответствовать высоким стандартам, предъявляемым к этой государственной награде", - подчеркнул Соловьев. По его словам, лишить почетного звания и госнаград можно, в том числе, по приговору суда, а инициировать этот вопрос может орган госвласти, который представил гражданина к награждению почетным званием. "Понимаю, что подобные процедуры не поставлены на поток и являются прецедентными. Но самоуверенность адвоката господина Киркорова просто удивляет. Он не приводит ни одного правового аргумента. А просто пытается высмеять тех, кто уже совершил юридически значимые действия - направил соответствующее обращение", - подчеркнул Соловьев. Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, арестован на 15 суток.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
https://ria.ru/20231228/pesnya-1918675803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, анастасия ивлеева, иван соловьев (юрист)
Шоубиз, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Иван Соловьев (юрист)
Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт
Юрист: Киркорова могут лишить звания народного артиста за нарушение норм морали
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм, а также непристойное поведение, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, учёный-правовед Иван Соловьев.
Ранее Минкультуры попросили лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке с обнаженным дресс-кодом в клубе "Мутабор". В свою очередь юрист певца Александр Добровинский
заявил, что участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой
в клубе "Мутабор" не может быть основанием для лишения звания народного артиста.
"Уверен, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ*, с учетом откровенно непристойного поведения исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни, появились значимые правовые основания для того, чтобы поставить вопрос о возможности подготовки представления о лишении господина Киркорова почетного звания "Народный артист России", - сказал РИА Новости Соловьев.
По его словам, звание "Народный артист России" присваивается не за то, что некий человек хорошо поет, а за то, что его личность и творчество откликаются в душе людей.
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"Есть четкая юридическая процедура лишения этого звания. И основания тому - нарушение профессиональной этики и моральных норм, если нравственные качества или поступки обладателя этого высокого звания перестали соответствовать высоким стандартам, предъявляемым к этой государственной награде", - подчеркнул Соловьев.
По его словам, лишить почетного звания и госнаград можно, в том числе, по приговору суда, а инициировать этот вопрос может орган госвласти, который представил гражданина к награждению почетным званием.
"Понимаю, что подобные процедуры не поставлены на поток и являются прецедентными. Но самоуверенность адвоката господина Киркорова просто удивляет. Он не приводит ни одного правового аргумента. А просто пытается высмеять тех, кто уже совершил юридически значимые действия - направил соответствующее обращение", - подчеркнул Соловьев.
Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы
зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, арестован на 15 суток.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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