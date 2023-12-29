https://ria.ru/20231229/kirkorov-1918909668.html

Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт

Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2023

Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт

Основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм, а также непристойное... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:42

2023-12-29T10:42

2023-12-29T12:12

шоубиз

филипп киркоров

анастасия ивлеева

иван соловьев (юрист)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм, а также непристойное поведение, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, учёный-правовед Иван Соловьев. Ранее Минкультуры попросили лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке с обнаженным дресс-кодом в клубе "Мутабор". В свою очередь юрист певца Александр Добровинский заявил, что участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" не может быть основанием для лишения звания народного артиста. "Уверен, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ*, с учетом откровенно непристойного поведения исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни, появились значимые правовые основания для того, чтобы поставить вопрос о возможности подготовки представления о лишении господина Киркорова почетного звания "Народный артист России", - сказал РИА Новости Соловьев. По его словам, звание "Народный артист России" присваивается не за то, что некий человек хорошо поет, а за то, что его личность и творчество откликаются в душе людей. "Есть четкая юридическая процедура лишения этого звания. И основания тому - нарушение профессиональной этики и моральных норм, если нравственные качества или поступки обладателя этого высокого звания перестали соответствовать высоким стандартам, предъявляемым к этой государственной награде", - подчеркнул Соловьев. По его словам, лишить почетного звания и госнаград можно, в том числе, по приговору суда, а инициировать этот вопрос может орган госвласти, который представил гражданина к награждению почетным званием. "Понимаю, что подобные процедуры не поставлены на поток и являются прецедентными. Но самоуверенность адвоката господина Киркорова просто удивляет. Он не приводит ни одного правового аргумента. А просто пытается высмеять тех, кто уже совершил юридически значимые действия - направил соответствующее обращение", - подчеркнул Соловьев. Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, арестован на 15 суток.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20231228/pesnya-1918675803.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

филипп киркоров, анастасия ивлеева, иван соловьев (юрист)