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В Киеве из-за взрывов загорелось складское помещение
В Киеве из-за взрывов загорелось складское помещение - РИА Новости, 29.12.2023
В Киеве из-за взрывов загорелось складское помещение
Складское помещение горит в Подольском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:28
2023-12-29T09:28
2023-12-29T09:28
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Складское помещение горит в Подольском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе. "В Подольском районе пылает складское помещение. Все службы на месте", - написал Кличко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Киев, Подольский район, Россия, Дмитрий Песков, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
В Киеве из-за взрывов загорелось складское помещение
Мэр Киева: в городе из-за взрывов загорелся склад в Подольском районе